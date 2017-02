La Casa Blanca declara la guerra als grans mitjans de comunicació nord-americans

La Casa Blancaha declarat la guerra als grans mitjans de comunicació nord-americans després de vetar divendres l'assistència de la CNN, el 'The New York Times' i Politico a una sessió informativa informal del portaveu presidencial, Sean Spicer.

Es tracta d'un gest inèdit de ruptura de les relacions entre l'entorn presidencial i els periodistes que habitualment cobreixen la informació de la Casa Blanca.

Els reporters dels tres mitjans no van poder accedir a l'oficina d'Spicer a l'Ala Oest de la Casa Blanca, tot i que es va permetre l'entrada a periodistes de mitjans conservadors afins al president com el diari 'Washington Times' o Breitbart.

També van assistir mitjans com l'ABC, la CBS, The Wall Street Journal, Bloomberg o Fox News.

Davant la mesura, els periodistes de la revista Time i l'agència Associated Press (AP) es van negar a acudir a la sessió en senyal de protesta.

Breaking News: The Times and 2 other news outlets were kept from attending a briefing by Trump's press secretary https://t.co/KR5DpWwtAg