El cap de premsa de la Casa Blanca acusat de racisme després d'una picabaralla al carrer

El cap de premsa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha sigut acusat de racisme després que una dona l'assaltés a preguntes enmig d'una tenda d'Apple a Washington DC i ell posés en dubte la seva nacionalitat nord-americana.

"Com se sent treballant per a un feixista?" li pregunta Shree Chauhan, tal i com es pot veure al vídeo que ella mateix ha penjat al seu compte de twitter.

Spicer respon a les preguntes assegurant que "Amèrica és un gran país que et permet ser aquí", donant per suposat que pel color de la seva pell la dona és immigrant. Chauhan té ascendència índia però va néixer a Nova York i s'ha a referit a l'episodi com un atac "racista" i com una "amenaça a la seva ciutadania".