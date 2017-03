Cau un ministre francès per suposats sous ficticis

Els afers que enfosqueixen la transparència política continuen estant a l’ordre del dia a França. El ministre de l’Interior, Bruno Le Roux, es va veure obligat ahir a dimitir després que l’emissió televisiva Quotidien obrís dilluns el programa amb unes revelacions que embrutaven la cartera del fins ahir titular de l’Interior. Segons aquesta emissió, l’exdiputat del Sena Saint-Denis hauria contractat, entre el 2009 i el 2016, les seves dues filles com a secretàries parlamentàries a l’Assemblea Nacional durant les seves vacances escolars. Les noies haurien rebut “un salari d’entre 1.500 i 3.300 euros al mes”, en total 55.000 euros repartits entre deu i catorze contractes de curta durada, que podien anar des de només una setmana fins als dos mesos. Segons Quotidien, els primers contractes s’haurien firmat quan les filles de Le Roux tenien entre 15 i 16 anys.

El ja exministre de l’Interior va reiterar ahir davant la premsa que aquests contractes eren “puntuals i oficials, conforme a les regles jurídiques”, però va assegurar que preferia dimitir davant la idea que aquest debat pogués acabar perjudicant el treball del govern. De fet, Le Roux és un dels pròxims de François Hollande, que amb aquesta marxa acabarà el quinquenni amb un regust encara una mica més agredolç.

Un jove successor

Poc després que el mateix Le Roux anunciés la seva dimissió, l’Elisi va comunicar qui seria el nou ministre de l’Interior: Matthias Fekl, de 39 anys, fins ahir secretari d’estat de Comerç Exterior. Fekl es va convertir així en el ministre més jove de la V República que ocupa aquest càrrec. Le Roux, en canvi, s’enduu el títol d’un dels ministres de l’Interior més efímers, amb només 106 dies al govern.

Interpel·lat fa una desena de dies per una periodista de Quotidien, Le Roux va reconèixer aquests contractes de les seves filles, precisant que “no eren permanents”. Fins aquí, de fet, no hi ha res d’il·legal. De fet, un de cada sis diputats francesos compta amb algú de la seva pròpia família entre els col·laboradors parlamentaris, tot i que des que va sortir a la llum l’afer dels treballs ficticis dels familiars de Fillon, contractar familiars està mal vist. És més, al gener, Le Roux va assegurar en una entrevista a l’emissora RTL que contractar familiars com a col·laboradors parlamentaris “no hauria d’estar autoritzat”.

Però la sospita que recau sobre Le Roux és que, segons Quotidien, alguns contractes coincideixen amb pràctiques professionals realitzades per les filles de l’exministre. Per exemple, l’estiu del 2013 la filla gran va treballar de becària en una empresa de cosmètics a Brussel·les mentre continuava en vigor un dels seus contractes amb l’Assemblea Nacional. És per això que la Fiscalia Nacional Financera va obrir ahir una investigació preliminar.

La discreció de l’equip de Fillon

El primer ministre, Bernard Cazenueve, ja va deixar entreoberta de bon matí la porta de la dimissió de Le Roux quan va afirmar que “s’ha de ser impecable de cara a les institucions i a les regles que les regulen quan s’està lligat a l’autoritat de l’estat”. En la mateixa línia es va expressar el candidat socialista Benoît Hamon, que va confirmar que “la decisió més prudent i seriosa” era la de renunciar al càrrec. “No pot haver-hi doble moral”, va dir Hamon fent referència així a la imputació de Fillon.

Precisament des del camp fillonista va regnar la discreció durant la jornada d’ahir. Pocs comentaris per referir-se a aquest assumpte, ja que demanar la dimissió del socialista Le Roux seria tirar-se pedres a la pròpia teulada.