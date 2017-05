Cau el sistema informàtic de British Airways i provoca retards arreu del món

L'aerolínia britànica British Airways ha informat aquest dissabte que "una caiguda global" del seu sistema informàtic ha provocat retards que afecten la seva xarxa a nivell mundial. L'empresa ha indicat que els seus especialistes treballen per resoldre el problema el més aviat possible i de moment ha cancel·lat tots els seus vols dels aeroports londinencs de Heathrow i Gatwick.

"Demanem disculpes per la caiguda del sistema informàtic. Estem treballant per resoldre el problema el més aviat possible", ha dit la companyia al seu compte de Twitter.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible. — British Airways (@British_Airways) 27 de maig de 2017

La pàgina web de l'aerolínia no està disponible en aquest moment i nombrosos usuaris s'han queixat a les xarxes socials que no han pogut reservar o facturar mitjançant l'aplicació de mòbil de la companyia. Altres clients han explicat que pateixen retards als seus vols i que als aeroports es viu una situació de caos, on hi ha llargues files per facturar.

British Airways, integrada al grup hispanobritànic IAG -que inclou a les espanyoles Iberia i Vueling i la irlandesa Aer Lingus-, no ha precisat quants dels seus vols s'han vist afectats per la caiguda del sistema ni tampoc la naturalesa del problema.

L'aeroport de Heathrow, a l'oest de Londres i el més gran del Regne Unit, ha assenyalat que "treballa estretament" amb l'aerolínia per resoldre l'assumpte. Els problemes experimentats per la companyia coincideixen amb l'inici d'una setmana de vacances escolars al Regne Unit i moltes persones es disposen a sortir de vacances.