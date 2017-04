Centenars de migrants reallotjats per l'incendi d'un campament al nord de França

Centenars d'immigrants han estat reallotjats d'urgència aquesta matinada de dimarts a gimnasos i locals municipals després de l'evacuació del campament on es trobaven, -el de Gran Synthe, al nord de França, prop de la frontera belga-, per un incendi causat per enfrontaments entre alguns ocupants.

Tot va començar dilluns a la tarda amb una baralla amb armes blanques entre kurds i afganesos que causar sis ferits, segons va explicar el delegat del govern, Michel Lalande, en declaracions a l'emissora France Info. Tot i la intervenció de forces antiavalots, es van declarar diversos focs intencionats que es van propagar durant la nit.

Lalande va assenyalar que el campament, que allotjava a uns 1.500 migrants, ha quedat reduït a cendres i va afirmar que no havia estat una bona idea haver utilitzat casetes de fusta, de manera que serà impossible substituir-les per altres del mateix tipus que les que van cremar ahir a la nit, que eren unes 300. El director de gabinet de l'Ajuntament de Gran Synthe, Olivier Caramelle, va indicar que havien acollit diversos centenars de migrants en gimnasos i altres sales municipals.

Aquest campament era considerat pel govern francès com un punt d'atracció per als migrants que intenten creuar de manera clandestina el canal per arribar al Regne Unit, sobretot des del desmantellament policial, el novembre de l'any passat, d'un altre campament a Calais conegut com La jungla, que en aquest cas s'havia creat i construït de forma espontània. El de Gran Synthe el dirigia l'Ajuntament ecologista.