Detinguts 10 sospitosos de proveir armes pels atemptats contra 'Charlie Hebdo'

Deu persones han estat detingudes des de dilluns passat a França i Bèlgica com a sospitoses d'haver proveït d'armes als terroristes que van atemptar, el gener del 2015 a París, contra la revista 'Charlie Hebdo' i un supermercat de productes per a jueus, reivindicats per Al-Qaeda i on van morir 17 persones.

Els arrestos, que van començar dilluns, s'han allargat fins aquest dimarts i dimecres, ha dit una portaveu de la Fiscalia de París.

Segons mitjans francesos, les persones que estan arrestades van entregar armes a Amedy Coulibaly, el terrorista que, un dia després de l'atemptat contra la revista, va assassinar un policia a Montrouge, al sud de París.

El 9 de gener de 2015, quan la policia perseguia els dos autors de l'atac contra 'Charle Hebdo', Coulibaly va segrestar els clients i treballadors d'un supermercat de productes jueus també a la capital francesa, i va matar quatre persones abans de morir a mans de la policia.

Les investigacions sobre les armes de Coulibaly ja havien conduït a Claude Hermant, un exmercenari conegut pels seus vincles amb l' extrema dreta que està empresonat i ha estat interrogat en vista les noves conclusions dels serveis d'intel·ligència, segons el canal ' BFMTV'.

D'acord amb el sumari, Hermant va comprar, amb la seva dona, les quatre pistoles 'Tokarev' i dos fusells Kalaixnikov que tenia Coulibaly quan va atacar l'Hyper Cacher.

L'exmercenari va explicar als investigadors que el 2014 col·laborava com a informador d'agents de la Gendarmeria de Lille, que li van demanar que s'infiltrés en les xarxes de tràfic d'armament.