Chelsea Manning, la font de Wikileaks, surt de la presó després de set anys

La soldat Chelsea Manning ha sortit aquesta matinada de dimecres de Fort Leavenworth, la presó militar on ha passat els darrers set anys per filtrar milers de cables diplomàtics i arxius militars a Wikileaks.

La sentència de Chelsea Maning, condemnada a 35 anys de privació de llibertat, va ser rebaixada pel president Barak Obama els darre5rs dies del seu mandat, aquest passat mes de gener.

El dia després de la sentència de la pena, al 2013, la que va néixer com a Bradley Manning va declarar que s'havia sentit dona des de la seva infantesa i que volia viure com a Chelsea Manning. La seva advocada, Nancy Hollander, ha explicat a la BBC que Manning "està preparada per viure finalment com la dona que és".

La decisió de Barak Obama de commutar la pena de Manning va aixecar les crítiques entre els Republicans, que la van considerar com un "greu error".