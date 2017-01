Ciberatacs i notícies falses: les eines de Putin per ajudar Trump

La reunió de divendres entre Donald Trump i les agències d’intel·ligència nord-americanes -la NSA, la CIA i l’FBI- no va servir per acostar postures en relació a la interferència russa durant les eleccions nord-americanes perquè, poques hores després que es produís la trobada, els serveis secrets van publicar un informe en què asseguraven que Putin era el responsable directe d’una estratègia per “ajudar el president electe Donald Trump a guanyar les eleccions desacreditant Hillary Clinton”. Ahir el republicà responia a través de les xarxes socials: “Tenir una bona relació amb Rússia és una cosa bona, no dolenta. Només la gent estúpida, o els bojos, pensarien que és dolent. Ja tenim prou problemes al món per encara tenir-ne un altre. Quan sigui president, Rússia ens respectarà molt més del que ho fa ara i els dos països treballarem junts”.

L’informe publicat per les agències d’intel·ligència dels EUA té 25 pàgines i, tot i que no explica les fonts ni les eines de què s’han servit per acusar el president rus, sí que detalla en què ha consistit l’estratègia russa: atacs informàtics, notícies falses publicades en mitjans afiliats al govern rus -com l’agència Sputnik o Russia Today- que després difonien a través de les xarxes socials persones pagades per Moscou, i Wikileaks. Segons el document, la campanya del Kremlin va durar diversos mesos i va anar evolucionant al llarg de la cursa per la presidència.

El text fa referència a un altre informe publicat a finals de desembre en què es recullen dades tècniques sobre els ciberatacs contra el Partit Demòcrata i com, a partir de mitjans del 2015, l’agència d’intel·ligència exterior de Rússia va enviar per correu electrònic un enllaç fals a més de 1.000 destinataris, entre els quals hi ha el cap de campanya de Clinton, John Podesta, per aconseguir les claus dels seus e-mails i obtenir informació privada que després es va filtrar a Wikileaks. El dossier no avalua, però, “l’impacte que les activitats russes van tenir sobre el resultat de les eleccions”, de manera que deixa la porta oberta al que defensa Trump: encara que es demostri la interferència russa, res indica que els resultats no haurien sigut els mateixos.

“Vladímir Putin no és del nostre equip”. És el missatge que va fer servir divendres Barack Obama -en una entrevista concedida a la cadena ABC News- per avisar el seu successor sobre el perill de les seves simpaties cap al líder rus. Obama va criticar que alguns republicans confiïn més en Rússia que en els seus compatriotes.