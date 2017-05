Cibersancions del govern de Kíev contra Rússia

Milions d’ucraïnesos hauran de tancar per decret els seus perfils a les xarxes socials russes. El conflicte entre Moscou i Kíev s’estén ara també al ciberespai i milions d’ucraïnesos es veuran afectats pel decret del seu president, Petró Poroixenko, que prohibeix l’accés a les xarxes socials i motors de cerca russos per un període de 3 anys com una part del nou paquet de sancions contra Rússia.

El decret es va publicar ahir a la web del president ucraïnès i es basa en una resolució del Consell de Seguretat Nacional i de Defensa d’Ucraïna que renova les sancions ja vigents contra Rússia -des de l’annexió de Crimea el 2014- i n’afegeix de noves que afecten més de 1.228 particulars i 468 empreses russes i ucraïneses. La llista de les noves empreses sancionades inclou les populars xarxes socials Vkontakte i Odnoklassniki, el buscador rus Yandex, diversos mitjans de comunicació, entre els quals les televisions REN TV, TV Centr, NTV Plus i VGTRK i empreses de sistemes antivirus. Al decret s’estableix que els proveïdors d’internet a Ucraïna no donin accés als recursos i serveis d’aquests companyies. La disposició presidencial també sanciona bancs, companyies aèries, empreses armamentistes i de comunicacions.

La companyia Odnoklassnik, una xarxa d’entreteniment on els coneguts es retroben i comparteixen informació, assegura que 9,5 milions d’habitants d’Ucraïna fan servir aquest servei, i Mail.ru va comentar ahir que uns 25 milions d’ucraïnesos utilitzen el correu electrònic i altres serveis d’aquesta empresa. Hi ha més de 15 milions d’ucraïnesos que tenen perfils a Vkontakte, una mena de Facebook del sector d’internet de parla russa molt popular a la majoria de repúbliques exsoviètiques. Poroixenko va comentar així el decret: “Continuem fent pressió a Rússia per obligar-la a asseure’s a la taula de negociacions, complir Minsk (els acords regulen el conflicte a l’est d’Ucraïna), treure les seves tropes del territori ucraïnès i aturar l’agressió”. A Moscou el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va titllar la mesura d’“una mostra més de la política miop i hostil de Kíev cap a Moscou” mentre que per a la portaveu del ministeri d’Exteriors, Maria Zakhàrova, és “una mostra de censura per motius polítics”.

El president ucraïnès va anunciar en un missatge a les seves pàgines a Vkontakte i Odnoklassniki que les tancava i demanava a tots els compatriotes “sortir ràpidament dels servidors russos per motius de seguretat”. Al missatge de Vkontakte, on fins ahir el president tenia uns 400 mil seguidors, Poroixenko es justifica així d’haver utilitzat els recursos russos: “La guerra híbrida exigeix respostes adequades als desafiaments”. Ahir les xarxes socials bullien amb comentaris sobre el decret de Poroixenko. Per a alguns es tractava d’una “magnífica notícia” per lluitar contra la propaganda russa, mentre que d’altres criticaven la mesura com una restricció de les seves llibertats.