Cinc persones mortes en estavellar-se una avioneta a Portugal

Almenys cinc persones han mort aquest dilluns en estavellar-se una avioneta al costat d'un supermercat a la localitat portuguesa de Tires, a prop d'Estoril, a uns 25 quilòmetres de Lisboa, per motius encara desconeguts.



Fonts dels serveis de Protecció Civil han confirmat que els morts són el pilot, els tres ocupants de l'aeronau, (tots de nacionalitat francesa) i un portuguès que es trobava a la zona on s'ha precipitat l'aparell, de matrícula suïssa.



L'aeronau ha caigut al migdia a l'aparcament del supermercat, situat en una àrea residencial, on s'ha declarat un incendi que s'ha estès a un habitatge. Diverses ambulàncies, efectius policials i desenes de membres de diferents cossos de socors es troben al lloc de l'accident, acordonat amb un perímetre de seguretat.



A pocs quilòmetres de Tires s'ubica l'Aeròdrom municipal de Cascais, des d'on va partir l'avioneta amb destinació a Marsella (França). "Una aeronau PA-31 que s'enlairava de Cascais amb destinació a Marsella amb tres passatgers i un tripulant a bord va tenir un accident fora de l'espai aeroportuari", assenyala el comunicat difós pel Aeròdrom que, arran del que ha passat, ha estat tancat al trànsit aeri.