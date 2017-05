Colòmbia: més temps per al desarmament de les FARC

El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, ha anunciat aquest dilluns a la nit que la guerrilla tindrà vint dies més per entregar les armes a la missió de les Nacions Unides present al país. Els terminis s'allarguen i el procés de pau continua malgrat els retards logístics. En total, les dues parts han acordat donar-se 180 dies més per dur a terme les etapes marcades al calendari: desarmament, però també destrucció d'explosius i reincorporació de la guerrilla a la vida civil.

Santos, que ha dit en un discurs televisiu que aquests dies suplementaris no són res si es comparen als 53 anys d'enfrontament fratricida, va explicar que els ex-combatents tindran 60 dies més per fer el trànsit de les 26 zones protegides on es troben a la vida civil. Un comunicat explica que les zones de transició es convertiran en zones de capacitació.

D'acord amb el tractat de pau, signat després de 4 anys d'intenses negociacions, uns 7.000 combatents repartits en 26 zones de transició havien d'entregar les seves armes avui, 30 de maig.