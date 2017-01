La policia de Colònia deté un centenar d'immigrants preventivament durant la revetlla de Cap d'Any

La policia de Colònia ha detingut preventivament durant la revetlla de Cap d'Any prop d'un centenar d'immigrants magrebins que volien accedir a algunes de les festes de benvinguda del 2017 que se celebraven a la ciutat. En total es va identificar més de 650 persones, una vuitantena de les quals van quedar arrestades. La mesura arriba després que l'any passat desenes de dones denunciessin haver estat assetjades sexualment als voltants de l'estació central.

El cap de la Policia Local, Jürgen Matthies, ha justificat els arrestos com una fórmula per prevenir casos d' abusos sexuals o de robatoris massius com els que hi va haver durant la primera nit del 2016. Segons els agents, en aquesta revetlla només hi ha hagut denuncies aïllades en alguns punts de la ciutat.

La policia nega racisme

Les detencions han aixecat polseguera a les xarxes socials després que la policia s'hagi referit als immigrants d'origen nord-africà arrestats com a "nafris" en una piulada a les xarxes socials en què informava dels resultats dels controls a l'estació de trens: "Vull aclarir una cosa, arran de les crítiques a les xarxes socials. L'objectiu era evitar situacions com les que van passar l'any passat", ha assegurat Matthies en una compareixença pública.

El cap de la policia ha assegurat que tots els identificats tenien "un comportament agressiu similar" al que s'havia observat durant la nit del 31 de desembre a l'1 de gener de l'any passat, que va generar més d'un miler de denúncies de dones víctimes de presumptes abusos i robatoris, i s'ha mostrat convençut que amb els controls s'ha aconseguit evitar situacions de risc.

A més dels 96 arrestats al voltant de l'estació de Colònia, la policia va barrar el pas a unes 300 persones més que anaven en tren cap a la ciutat des d'altres punts d'Alemanya, per la seva aparença "sospitosa", segons Matthies.