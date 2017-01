Comença el compte enrere per a la presidència de Donald Trump

S’acosta l’hora de la veritat per a Donald Trump. D’aquí deu dies, farà un discurs davant del Congrés dels Estats Units que inaugurarà la seva presidència. Les especulacions sobre les polítiques que tirarà endavant donaran pas a l’exposició de la seva agenda i les seves primeres decisions de govern.

Mentrestant, el ritme del compte enrere es preveu frenètic. Aquesta nit, l’encara president nord-americà, Barack Obama, s’acomiadarà dels seus conciutadans amb un balanç dels seus vuit anys de govern. Hores abans, el Senat començarà el procés per confirmar els membres del futur govern de Trump. I demà l’empresari novaiorquès farà la seva primera roda de premsa des del juliol a Nova York -si no la cancel·la com altres vegades.

Els demòcrates, a l’oposició, han criticat les presses que tenen els republicans per ratificar els membres de l’executiu del president electe. De fet, l’oficina d’ètica del Congrés va advertir aquest cap de setmana que la majoria dels nominats no han passat encara un control sobre els seus possibles conflictes d’interessos.

El govern més ric de la història

El govern de Trump, que durant la campanya es va presentar com a defensor de la classe treballadora, serà el més ric de la història del país. Els demòcrates apunten que el gran nombre de milionaris -amb finances complexes- que el magnat immobiliari ha triat per ocupar càrrecs subratlla la necessitat d’un escrutini calmat i exhaustiu.

Tot i així, els homes i dones de Trump només necessiten una majoria simple a la cambra alta, controlada pel seu partit. Per tant, no s’esperen problemes. A més, els republicans han carregat l’agenda aquesta setmana per evitar que els demòcrates tinguin l’oportunitat de llançar els primers dards contra el futur inquilí de la Casa Blanca.

Les sessions començaran avui amb el senador d’Alabama, Jeff Sessions, designat com a secretari de Justícia, i el general jubilat John Kelly, escollit per liderar la secretaria de Seguretat Nacional. Demà serà el torn de Rex W. Tillerson, que aspira a convertir-se en secretari d’Estat; Betsy DeVos, que seria la secretària d’Educació, i el congressista Mike Pompeo, que es convertiria en el nou director de la CIA. A final de setmana, els senadors indagaran els perfils dels multimilionaris Wilbur L. Ross Jr., molt probablement, futur secretari de Comerç, i Andrew F. Puzder, proper secretari de Treball.

Molts dels escollits per Trump no tenen experiència en govern i alguns, com Tillerson -expresident de la petroliera ExxonMobil i pròxim al president rus, Vladímir Putin-, són polèmics.

L’adeu d’Obama

A banda de les confirmacions, avui i demà els nord-americans tindran l’oportunitat d’escoltar les visions de país dels seus dos líders: el dels últims vuit anys i el dels pròxims quatre -com a mínim-. A Chicago, Obama farà el seu últim discurs, que, segons va avançar dissabte, en el seu missatge setmanal, serà “prospectiu”, optimista i amb una exhortació al poble a treballar unit.

Trump, en una altra gran ciutat, Nova York, segurament comentarà el parlament d’Obama en una roda de premsa. I haurà de respondre a moltes preguntes dels periodistes que aniran des de les acusacions dels serveis d’intel·ligència a Rússia per la seva ingerència electoral fins als seus possibles conflictes d’interessos pels seus negocis.

Trump nomena el seu gendre assessor presidencial

El president electe nord-americà, Donald Trump, vol que el seu gendre, Jared Kushner, sigui un dels seus principals assessors a la Casa Blanca. El seu equip va filtrar ahir un nomenament que podria afrontar una acusació de violació d’una llei federal contra el nepotisme, que impedeix a funcionaris públics nomenar familiars en càrrecs governamentals.

Kushner, de 35 anys i casat amb la filla “preferida” del multimilionari, haurà d’aclarir també un possible conflicte d’interessos amb el seu futur càrrec, ja que és el president d’una companyia immobiliària i d’un diari,el New York Observer.

S’espera que Kushner tingui el mateix paper que altres consellers presidencials nomenats per Trump: Stephen K. Bannon i Kellyanne Conway. Tots tres assessoraran el futur líder dels EUA en l’estratègia política i comunicativa. Alguns experts creuen que el magnat novaiorquès no violarà cap llei amb el nomenament de Kushner, ja que la legislació contra nepotisme no afecta els càrrecs personals de la Casa Blanca.