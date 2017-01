Condemna a un soldat israelià que va rematar un palestí malferit

Un tribunal militar israelià ha declarat culpable d’homicidi imprudent un sergent que fa nou mesos va rematar deliberadament un milicià palestí ferit greu i neutralitzat a terra que deu minuts abans havia participat en un atac amb ganivet contra un soldat a Hebron, al sud de la Cisjordània ocupada. Per unanimitat, els tres jutges de l’exèrcit han trobat culpable d’homicidi imprudent el sergent Elor Azaria, de 20 anys i membre d’una unitat mèdica, en considerar que el palestí ferit a terra, Abdel Fattah al-Xarif, de 21 anys, no representava cap perill quan Azaria va carregar el seu fusell i li va disparar.

El veredicte podria comportar una sentència de fins a vint anys de presó, però diversos analistes consideren que la pena serà molt reduïda, i que molt probablement Azaria presentarà un recurs davant el tribunal competent. A més a més, és molt probable que el president israelià, Reuven Rivlin, li garanteixi un indult, com va demanar ahir el primer ministre, Benjamin Netanyahu. El cas ha tingut un considerable ressò als mitjans de comunicació d’arreu del món perquè va ser gravat en un vídeo que immediatament va ser difós pels grans canals de televisió. La gravació la va fer un palestí amb una càmera prestada per l’organització no governamental israeliana B’Tselem.

Els jutges van criticar pràcticament tots els arguments dels advocats de la defensa, començant per la declaració d’Azaria en el sentit que Al-Xarif suposava un perill imminent per a ell mateix i per als soldats i els civils que hi havia a la zona perquè podria haver portat un cinturó explosiu i fer-lo detonar en qualsevol moment.

Els jutges han considerat decisiva la declaració que va fer en el judici un altre soldat i amic d’Azaria, que va afirmar que el sergent li va dir que havia disparat per “venjança”. “Han apunyalat el meu amic i han intentat matar-lo; es mereix morir”, va dir-li Azaria al seu amic poc després de l’incident.

En un primer moment, Azaria no va fer cap referència a la possibilitat que el palestí portés un cinturó d’explosius malgrat que durant el judici aquest punt va ser central per als seus advocats. El tribunal ha considerat que aquesta línia de la defensa va ser creada posteriorment i no té cap credibilitat.

El ministre de Defensa, Avigdor Lieberman, un colon del sector més radical del govern que durant les últimes setmanes va fer declaracions a favor d’Azaria, va demanar “respecte” per la decisió judicial abans d’afegir que el seu ministeri farà “tot el que pugui per ajudar el soldat i la seva família”, cosa que s’ha interpretat com que demanarà l’indult. De fet, l’indult fins i tot l’han demanat polítics de l’esquerra com Sheli Yehimovitz, del Partit Laborista.

A l’exterior del jutjat es van concentrar centenars de persones en suport d’Azaria que van cridar consignes contra el judici i contra alguns polítics i alguns responsables militars, que van ser acusats de traïdors. Hi va haver alguns incidents violents entre els manifestants i els centenars de policies desplegats a l’exterior del jutjat militar. Els manifestants van enfrontar-se a algunes persones que es manifestaven en contra i també als periodistes.

La societat israeliana, dividida

L’incident ha originat diversos debats en el si de la societat i en el si de la dreta nacionalista en particular, en què hi ha hagut moltes veus que han qualificat Azaria d’“heroi” i de “víctima del sistema”. Els mitjans de comunicació hebreus s’han fet ressò de tot això des del mateix dia de l’incident, el 24 de març, potser perquè l’existència de la gravació en vídeo va fer molt difícil eludir-lo.

Algunes veus, molt poques, han dit que el vídeo només ha servit per il·lustrar una situació derivada de l’ocupació que passa sovint desapercebuda perquè no en queda constància en imatges. Per a Ayman Odeh, de la Llista Unida, la responsabilitat de l’incident no és tan sols del sergent Azaria sinó de tot el govern, que envia els joves israelians a consolidar l’ocupació dels territoris palestins.

Israel fa l’ullet al Tribunal de l’Haia

El veredicte del tribunal de Tel Aviv pot tenir conseqüències positives per a Israel al Tribunal Penal Internacional de l’Haia (TPI). Els palestins ja han avançat que l’estat jueu haurà de fer front aviat a denúncies de crims de guerra per l’ocupació de Cisjordània, però aquestes denúncies no prosperaran si Israel demostra a l’alt tribunal que els seus tribunals militars castiguen els culpables dels excessos. D’aquesta manera el judici del sergent Azaria podria servir als interessos d’Israel davant dels fòrums internacionals, fins i tot encara que més endavant el sergent considerat culpable d’homicidi sigui indultat pel president del país. L’última paraula la tindrà Fatou Bensouda, la fiscal cap del TPI.