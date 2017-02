Condemna per la legalització de les ‘colònies salvatges’

La llei d’ hasdara [regularització] que la Knesset, el Parlament israelià, va aprovar dilluns a la nit va rebre ahir una allau de condemnes internacionals. És la llei que preveu l’expropiació dels terrenys que són propietat de particulars palestins on s’han construït habitatges per a colons jueus a la Cisjordània ocupada, sovint en forma de les anomenades colònies salvatges, o sigui no autoritzades per l’exèrcit israelià.

Les condemnes van arribar de l’ONU i de països com ara el Regne Unit, França, Turquia i Jordània, però no de molts altres països occidentals, com ara els Estats Units. Es tracta, però, de condemnes verbals que no tindran cap repercussió pràctica en la creixent expansió de les colònies als territoris ocupats.

Nickolai Mladenov, coordinador especial de l’ONU per al procés de pau al Pròxim Orient, va assegurar que la nova llei “obre en potència l’annexió completa de Cisjordània” i soscava la solució dels dos estats, i confirma el que està succeint -ara amb més força que mai- des de l’inici de l’ocupació, fa cinquanta anys. Mladenov va afegir que és “el primer cop” que el Parlament israelià legisla sobre la propietat particular palestina i això “traspassa una gruixuda línia vermella” i obre la via per presentar més denúncies a la Cort Penal Internacional, un advertiment que l’esquerra israeliana ja va fer dilluns durant el debat parlamentari sense cap mena de conseqüència.

Amb la nova llei esdevindran “legals” retroactivament uns 4.000 habitatges que s’han construït sense el permís de l’exèrcit per tot Cisjordània des de després de la guerra del 1967. L’estat jueu podrà expropiar per la força els terrenys on s’han construït els habitatges donant al seu propietari una indemnització estipulada o un terreny alternatiu. La primera conseqüència de la llei és que es multipliquen les colònies, i la segona és que obre innumerables possibilitats de tirar endavant la colonització jueva dels territoris palestins, on ja viuen més de 750.000 colons jueus.

Europa, sense iniciativa

El titular d’Afers Estrangers francès, Jean-Marc Ayrault, també va condemnar una llei de la qual va dir -sense entrar gaire en el fons de la qüestió- que “pot exacerbar les tensions regionals”. Per la seva banda Netanyahu va confirmar que la votació de la llei tindria lloc dilluns a la Knesset, abans d’anar a entrevistar-se a Londres amb Theresa May, la primera ministra britànica, el mateix dia. Un portaveu de Downing Street va assegurar que May s’oposava a l’expansió colonial, però dels grans països europeus no en surt cap iniciativa per aturar Netanyahu.

El ministre britànic pel Pròxim Orient, Tobias Ellwood, també va evitar entrar al fons de la qüestió i va parlar de “gran preocupació” per una llei que, en la seva opinió, amenaça la solució dels dos estats. Dient que parlava com un vell amic d’Israel, Ellwood va afegir que la llei posarà en una situació més difícil “els socis internacionals” de l’estat jueu.

Dos països de la regió que van condemnar la llei són Turquia i Jordània. Turquia va recordar que fa només unes setmanes el Consell de Seguretat de l’ONU va condemnar l’expansió colonial israeliana i la va qualificar d’il·legal, una resolució que tampoc ha tingut cap conseqüència sobre el terreny. Tot i que el Tribunal Suprem d’Israel encara podria vetar la nova llei, el govern de Netanyahu sempre tindrà maneres d’incrementar l’expansió colonial al marge del que dictamini la justícia a través de les regulacions que l’exèrcit pot adoptar unilateralment, com ja ha passat anteriorment.