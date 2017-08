Condemnats a presó tres dels líders de la Revolució dels Paraigües

Tres dels líders estudiantils de les protestes a favor de la democràcia a Hong Kong el 2014, Joshua Wong, Nathan Law i Alex Chow, han sigut sentenciats aquest dijous a entre sis i vuit anys de presó per la seva participació en l'anomenada Revolució dels Paraigües.

A petició del govern de Hong Kong, la sentència fa més durs els càstigs imposats inicialment contra Wong i Law, que només havien sigut condemnats a realitzar treballs per a la comunitat, així com la sentència contra Chow, inicialment condemnat a tres setmanes de presó, però amb llibertat condicional.

En comptes de tot això, el Tribunal d'Apel·lacions de l'excolònia britànica ha imposat vuit mesos de presó per a Law, set per a Chow i sis per a Wong, que en el moment de les protestes només tenia 17 anys. Quan va haver escoltat la sentència, Wong va escriure al seu compte de Twitter: "Poden empresonar els nostres cossos però no la nostra ment! Volem democràcia a Hong Kong. I no ens rendirem".

You can lock up our bodies, but not our minds! We want democracy in Hong Kong. And we will not give up.