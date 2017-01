Converteixen el famós cartell de Hollywood en un homenatge a la marihuana

De Hollywood a Hollyweed: algú va modificar ahir les lletres del famós rètol blanc de la Meca del cinema, a Los Angeles, que ara s'ha convertit en un gran homenatge a la marihuana. A partir d'aquest 1 de gener, la possessió, consum i venda d'aquesta substància és legal a tot l'estat de Califòrnia, on pertany el districte. La notícia s'ha viralitzat a les xarxes socials, on s'ha generat un debat sobre l'entrada en vigor d'aquesta mesura.

Segons ha informat a la cadena CBS l'empresa de seguretat Trudeau, encarregada de vigilar el cartell, un individu va pujar al turó del rètol ahir al voltant de la mitjanit, i va cobrir amb lones part de les lletres 'o' de la paraula 'Hollywood', que es van convertir en 'e'. Així, al rètol ara s'hi pot llegir la paraula 'weed' ('marihuana' en anglès). La policia de Los Angeles revisarà ara els vídeos de les càmeres de seguretat per identificar el responsable de l'acte.

El cartell ha sofert nombrosos actes de vandalisme. De fet, ja va ser canviat perquè mostrés la paraula 'Hollyweed' l'1 de gener del 1976 per un altre home, Danny Finegood, que va voler commemorar l'entrada en vigor d'una llei que despenalitzava la possessió de cànnabis a Califòrnia.

Avui mateix entren en vigor a Califòrnia i Nevada unes mesures aprovades pels votants la nit electoral del 8 de novembre per permetre el consum, possessió i venda de cànnabis. Aquests dos estats s'uneixen al Districte de Colúmbia, on hi ha la capital federal, i quatre estats més on el consum recreatiu de cànnabis ja és legal: Washington, Oregon, Colorado i Alaska.

El 8 de novembre, coincidint amb l'elecció de Donald Trump com a nou president dels EUA, els votants també van aprovar el consum recreatiu del cànnabis a Maine i Massachusetts, encara que les lleis d'aquests estats no entraran en vigor avui, 1 de gener, com estava previst a causa de diversos contratemps.

El cartell, aixecat sobre els turons de Los Angeles fa 93 anys, és el símbol per excel·lència de la indústria cinematogràfica dels Estats Units i ha aparegut en nombroses pel·lícules.