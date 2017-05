Corbyn i May, interrogats per l’audiència

La seguretat davant del terrorisme, el Brexit i el manteniment de l’estat del benestar van centrar les principals qüestions comunes a què es van enfrontar ahir al vespre Jeremy Corbyn, líder del Partit Laborista, i Theresa May, la primera ministra britànica tory.

Tots dos van respondre en directe, l’un després de l’altre, a preguntes d’una audiència seleccionada -un terç eren conservadors, un altre terç laboristes i la resta indecisos- present en un plató de l’oest de Londres.

Després de vint minuts d’interrogatori gens amable, en especial a Corbyn, es van haver de sotmetre a l’afany de protagonisme del periodista Jeremy Paxman, potser l’entrevistador més ferotge dels mitjans de la Gran Bretanya. Una fama que l’ha devorat, però, perquè Paxman ja no pregunta per escoltar cap resposta: només per escoltar-se a si mateix. Tot i això, es va comportar igual amb tots dos.

Corbyn havia triat intervenir en primer lloc després de guanyar el sorteig que es va fer per decidir l’ordre d’intervenció. La primera qüestió va ser relativa a l’atemptat de Manchester i les declaracions en què va assegurar que la política exterior britànica no afavoria la seguretat interior del país. “Tallar els fons de l’Estat Islàmic i treballar per la pau a Síria” són condicions necessàries, segons Corbyn, per evitar atacs com el de dilluns passat. La segona qüestió encara va ser més dura: “¿Com podem confiar en vostè per combatre el terrorisme si va donar suport als terroristes de l’IRA?”

Corbyn va estar en tot moment convincent davant d’un atac directe i reiterat, en què també va haver de sentir frases com: “M’agraden les mesures del seu programa electoral però no confio en vostè. ¿Com em pot convèncer que és la persona ideal per dirigir el país?” “Lideratge és aprendre de tothom, d’aquella gent amb qui estàs d’acord i d’aquella amb qui no ho estàs”, li va respondre. L’emigració va ser també objecte de debat, assumpte davant el qual Corbyn es va negar a posar una xifra límit, com ha fet May en el seu programa. Corbyn va apel·lar a la tradició socialdemòcrata del laborisme posterior a la Segona Guerra Mundial per connectar amb el nucli dur del tradicional votant laborista. Ho va aconseguir. També en les seves respostes a Paxman, a qui va superar en més d’una ocasió.

A diferència del que David Cameron va fer el 2015 , que sí que va acceptar debatre amb la resta de líders, May no ha volgut entrar en un joc en què tindria més a perdre que no pas a guanyar. La primera qüestió, sobre les retallades fetes en les forces de seguretat, ho va demostrar.

En aquest cas, May va recórrer a la cantarella de la situació econòmica heretada dels laboristes per justificar-les. May es va quedar amb la paraula a la boca.

La tàctica conservadora posada en pràctica per la candidata -apostar-ho tot a la carta del Brexit- no li va resultat prou reeixidia. Volia anar deixant anar el missatge que repeteix des que va convocar les eleccions -“cal un lideratge estable i fort” davant del període que s’obre de negociació amb la Unió Europea- però va quedar atrapada en la teranyina desfermada amb el llançament del programa electoral conservador, que inclou una molt polèmica reforma de l’assistència social a la gent gran. El llenguatge corporal de May tampoc no va resultar gens convincent quan es va enfrontar als retrets d’una mestra afectada per les retallades a les escoles. Això sí, May va millorar davant Paxman.

El xou televisiu va ser emès conjuntament per Channel 4 i Sky News. L’espectacle, també amb el mateix format d’un després de l’altre, es repetirà divendres, a la cadena pública BBC.