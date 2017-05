Corbyn diu que és el moment de "passar comptes" amb els poderosos

Un Jeremy Corbyn sense concessions acaba d'obrir oficialment a Manchester la campanya del Partit Laborista. "Tenim quatre setmanes per mostrar quina mena de país som, per recuperar el nostre benestar", ha dit en un discurs que haurà fet les delícies dels militants més a l’esquerra de la formació, que li han donat suport en dues ocasions, i en què també ha fet una picada d'ullet als partidaris del Brexit: "La qüestió del Brexit s'ha decidit. Aquestes eleccions no són sobre el Brexit sinó sobre quin país volem, quina mena de Brexit volem. El laborisme en vol un que afavoreixi els llocs de treball."

El llenguatge utilitzat pel veterà laborista té molt poc a veure amb el que faria servir un líder convencional de la socialdemocràcia. "És el moment de passar comptes amb els banquers cobdiciosos, amb els barons de la premsa, amb els evasors fiscals. Prou és prou". Aquest estil, però, pot allunyar els sectors més centrals de l'electorat britànic.

A falta de quatre setmanes per a les eleccions, la campanya electoral sembla molt perfilada. Els conservadors juguen la carta del Brexit i la necessitat de tenir un govern fort per negociar amb Brussel·les, els liberaldemòcrates acaben d’anunciar també que faran un nou referèndum sobre l’acord de sortida de la Unió un cop s’hi arribi, si guanyen les eleccions, i el laborisme opta per aparèixer com el sacsejador d’un sistema que "serveix per a uns pocs, no per a la majoria", segons una de les frases més repetides durant la intervenció de Corbyn.

"No hem d'esperar al 9 de juny per veure les celebracions dels evasors d'impostos, dels magnats de la premsa, dels banquers cobdiciosos -ha dit-. Tenim quatre setmanes per arruïnar el seu partit [el conservador]. Tenim quatre setmanes per alliberar el potencial de cada persona i cadascú pugui fer la seva millor contribució a la societat." Un Corbyn autèntic, real, un polític que s'allunya dels estereotips de Westminster, és el que el seu equip més pròxim creu que pot donar-li opcions de victòria.

I pràcticament utilitzant les mateixes paraules que va fer servir l’endemà que Theresa May anunciés la convocatòria d’eleccions, Corbyn ha assegurat: "Quan guanyem, el poble britànic guanya". I ho fan "la infermera, el mestre, el petit comerciant, l’assistent social, el petit constructor; és el triomf de l’empleat d’oficina. El laborisme ofereix una opció real, una alternativa real a un sistema manipulat, amb una economia que afavoreix els rics i els poderosos."

Corbyn, doncs, ha apel·lat a les classes que més han patit la crisi per tractar de capgirar les enquestes, que el situen més de 20 punts per sota dels conservadors. Una inversió més gran en habitatge, en escoles, en el sistema de seguretat social, en l’assistència a la gent gran, en l’ensenyament professional i en una indústria innovadora són les grans promeses del partit, un partit assetjat per les grans corporacions i els grans mitjans de comunicació, ha dit el cap de la formació: " El laborisme està sent atacat perquè aturarem els interessos corporatius que saquegen els nostres hospitals públics. Quant més serà privatitzat si els conservadors tenen el poder els pròxims 5 anys? Nosaltres dibuixem una línia en tot això. Tres dècades de privatització de l'energia, de la salut, dels trens i de l'assistència social han fet que algunes persones molt riques ho siguin encara més, però no han proporcionat una vida millor a la majoria."

Corbyn ha aparegut a Manchester acompanyat d’ Andy Burman, el nou alcalde de la conurbació, que va ser triat per una àmplia majoria la setmana passada. Burman és considerat un moderat dins del Partit Laborista i representaria els sectors més allunyats de l’actual direcció.