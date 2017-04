El Corbyn més radical es presenta com l'alternativa a un "sistema manipulat"

Amb el mateix estil pausat i alhora radical amb què va guanyar per dues vegades i contra pronòstic les primàries del Partit Laborista el 2015 i l'any passat, Jeremy Corbyn ha desafiat aquest matí, a Londres, els pronòstics d'unes enquestes molt més que desfavorables assegurant que el resultat de les eleccions no té la "inevitable conclusió" de la victòria dels conservadors que tots els sondejos auguren. Corbyn ha promés desmuntar un "sistema manipulat" que treballa " en benefici d'uns pocs i poderosos individus i de les grans corporacions".

Davant d'unes dues centenars de persones, entre les quals comptava amb el seu principal aliat, el ministre del Tresor a l'ombra John McDonnell, Corbyn ha endegat una tasca que molts asseguren del tot impossible: l'assalt a Downing Street en els comicis del 8 de juny, avançats fa dos dies per la primera ministra britànica, Theresa May.

El primer míting de Corbyn ha coincidit en el temps amb l'anunci d'una nova renúncia. El diputat Andy Burnham ha comunicat aquest matí que no es presentarà a les eleccions per tal de fer-ho a l'alcaldia de Manchester. Burnham havia estat considerat com un dels favorits per fer-se amb el lideratge del partit el 2015, per bé que al final no es va presentar a la cursa.

"Quan nosaltres guanyem, no són els poderosos els que gunayen. Guanyen els mestres, la gent de a peu, els oficinistes, els manobres", ha dit, qualificant de "cobdiciós" el sistema econòmic que emana des de la City, i que fa pagar els plats trencats de la seva cobdicia a les classes populars.

Corbyn, de fet, no s'ha allunyat gens del guió establert; del que es pot considerar la zona de confort. Allò que els seus crítics i la majoria dels mitjans de comunicació consideren que volen sentir els militants i les bases que li van donar suport, missatge que sovint és qualificat no només de radical sinó també de populista. Un missatge, però, que d'acord amb tots els indicis demoscòpics la majoria de la classe mitja britànica no vol comprar. Els propers dies, a mesura que es vagi coneixent el programa electoral, l'oferta laborista haurà de ser molt clara i contudent, en especial en la defensa de la sanitat pública, l'escola pública i la justícia impositiva. En tot cas, Corbyn ha assegurat que "canviarem el curs de les eleccions".

Per què? Perquè té per segur que "no tota la gent que viu a Londres viu una vida regalada", ha insistit, recordant també que el " 40% dels infants del Regne Unit pateixen condicions de pobresa". És la força de tota aquesta gent desfavorida la que creu tenir al darrere, fet que haurà de desmostrar en les properes set setmanes.

I ha etzibat contundents advertiments, que albiren unes intencions gens continuistes, ni tan sols amb les polítiques del New Labour. "Si el Partit Laborista guanya el 8 de juny, no jugarem les seves regles. Les d'un sistema manipulat, muntat pels extractors de riquesa per als extractors de riquesa. El sistema pot canviar. El govern laborista utilitzarà la riquesa per invertir en la gent. Els conservadors han retallat els nostres serveis socials. És l'economia de la cobdícia que els conservadors han establert allò que desafia el laborisme."

De moment, però, poques concreccions, perque el programa electorail encara no està tancat. Sí que ha assegurat que el seu govern situarà el salari mínim en les 10 lliures l'hora.

Una hora i poc d'acte electoral no permet extreure gaires conclusions. Potser l'unica, però, és que Corbyn es mou en campanya millor que en el parlament. Més còmode acostant-se a la gent, que li demana selfies contínuament, i també a John McDonnell, que no pas entre l'establishment de Westminster. L'establishment que vol sacsejar, en el qual no es reconeix tot i que fa gairebé tres dècades que és membre del parlament.