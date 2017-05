Corbyn vol nacionalitzar trens, correus i l’energia

Renacionalització dels serveis de ferrocarrils i correus, renacionalització parcial dels serveis d’energia i, entre d’altres, la supressió de les taxes universitàries són algunes de les propostes laboristes per al Regne Unit del segle XXI. El govern a l’ombra de Jeremy Corbyn i el comitè executiu laborista van aprovar ahir a la tarda, “per unanimitat”, els continguts del programa electoral del partit, que es presentarà els pròxims dies. Ahir mateix a primera hora, però, ja s’havia filtrat l’esborrany del document, un fet que la premsa britànica ha interpretat com una torpedinada des dels sectors més aferrissadament contraris a Corbyn, oposats a la considerada “política radical” del candidat a Downing Street.

En compareixença davant dels mitjans en acabar la trobada, Corbyn va assegurar que l’oferta laborista inclou “polítiques molt populars que transformaran la vida de moltes persones, i que asseguraran que la Gran Bretanya tindrà un govern que funcioni per a la majoria, no per a uns pocs, i que doni a tothom oportunitats decents”.

Esmenes molt lleus

Corbyn va informar que s’havien “esmenat” alguns punts de l’esborrany, però en cap cas va voler informar sobre el contingut definitiu. Segons la BBC, fonts pròximes al comitè laborista asseguraven que els canvis han sigut molt lleus.

L’augment d’11.000 milions d’euros en despesa social, l’enfortiment dels sindicats, la supressió dels anomenats contractes de zero hores -en què el treballador no té cap seguretat sobre el lloc de treball però ha d’estar disponible diàriament per si és cridat per l’empresa-, la inversió d’uns 322.000 milions d’euros en un programa de renovació d’infraestructures al llarg d’una dècada, l’augment de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a salaris superiors a 95.000 euros, l’increment de sis punts de l’impost de societats i l’augment de la capacitat d’endeutament serien algunes de les mesures que garantirien el finançament de les noves polítiques.

Renacionalitzar és un verb prohibit en el vocabulari polític britànic. La invocació que se’n fa ha sigut rebuda amb titulars ben explícits. Per exemple, un del Daily Mail, un dels tabloides més combatius contra Corbyn, que ha anomenat les propostes “la més llarga nota de suïcidi”.

Aquesta qualificació és una referència a l’oferta laborista del 1983, quan el secretari general era Michael Foot i el plantejament que va fer als electors va ser titllat d’“extremadament socialista”. Tal com passa en l’actual campanya, de fet, llavors les enquestes van predir que els conservadors de Margaret Thatcher augmentarien el seu avantatge, fet que els resultats van confirmar. Els tories van passar de 359 a 397 diputats, i van ampliar la diferència de 98 a 188.

Altres diaris com The Guardian, a través del comentari d’una de les analistes més crítiques amb el líder laborista, Polly Toynbee, han lloat les mesures però han continuat carregant contra Corbyn.

D’altra banda, Corbyn va anunciar una investigació interna sobre l’origen de la filtració, el resultat de la qual es donarà a conèixer després de les eleccions del 8 de juny.