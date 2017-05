El cotxe de Corbyn trepitja un càmera de la BBC en entrar a la seu del partit

El líder laborista, Jeremy Corbyn, s'ha vist implicat fa uns minuts en un incident que pot suposar més llenya al foc dels seus crítics, tant els interns com els externs. En el moment en què el vehicle en què es desplaçava ha entrat a la seu del partit, al centre de Londres, una de les rodes del cotxe ha trepitjat el peu esquerre d'un càmera de la BBC. Les xarxes socials s'han omplert de seguida d'imatges dels moments posteriors. Més enllà de l'ensurt, no sembla que l'home hagi sofert danys greus.

This BBC cameraman has just had his leg ran over by the car Jeremy Corbyn arrived in at Labour's manifesto signing. #GE2017 @5_News pic.twitter.com/oQCKEjubzW — Matt Spencer (@ThatMattSpencer) May 11, 2017

L'episodi té lloc hores després que s'hagi filtrat a diversos mitjans de comunicació l'esborrany del programa laborista, que s'havia de presentar oficialment la propera setmana. Els punts claus inclouen la renacionalització dels trens, de l’energia i dels servei de correus, així com la supressió total de les taxes universitàries a Anglaterra i Gal·les —a Escòcia la universitat segueix sent de franc—, que sota el primer govern de David Cameron (2010) van passar de 4.500 euros anuals als gairebé 15.000 actuals. El programa definitiu és coneixerà la setmana vinent.

BBC Cameraman Giles is in good spirits, but pain. An ambulance is just arriving. #GE2017 @5_News pic.twitter.com/WpQskXTzdg — Matt Spencer (@ThatMattSpencer) May 11, 2017

Corbyn s'adreçava a la reunió del comité executiu nacional del Partit Laborista en què s'ha d'aprovar el document definitiu. La renacionalització dels trens es faria a mida que les actuals concessions expiressin. La de l’energia es faria mitjançant la creació d’una companyia que pogués oposar-se a les grans sis que controlen el mercat de l’electricitat i el gas al Regne Unit. El programa també es comprometria a eliminar les lleis amb què els conservadors han encotillat l’acció dels sindicats. La filtració del programa ha provocat que Corbyn no participés en el llançament del poster de campanya que el partit ha fet aquest matí al centre de Londres.

En declaracions fetes aquest matí a diferents mitjans, Corbyn ha assegurat que "el manifest és una forma de respondre des del segle XXI a problemes del segle XXI". Refusava així les crítiiques que ja se li estan fent d'intentar fer marxa enrere el rellotge de la història i portar el Regne Unit als anys setanta del XX.

540x306 Corbyn, davant un autobús amb el lema: 'per la majoria i no la minoria'. / Phil Noble / REUTERS Corbyn, davant un autobús amb el lema: 'per la majoria i no la minoria'. / Phil Noble / REUTERS

La mateixa filtració del document, que han obtingut diaris molt hostils als laborisme, com el 'Daily Telegraph', indicaria quasi un acte de sabotatge davant la reunió d’avui, bé amb la intenció de provocar-ne canvis, bé amb la idea de no tocar ni una coma de l’esborrany.

Tota la premsa del Regne Unit està destacant aquest matí la manca d’unitat d’acció del partit a causa de la filtració, una forma de posar de manifest els enemics interns del líder, que són molts.

Laura Kuenssberg, la màxima responsable d’informació política de la BBC, es preguntava aquest matí, de forma retòrica, a l’informatiu de ràdio Today, "com pots controlar el país si no pots controlar ni el tempo del llançament del teu propi programa?".

45 pages of Jeremy Corbyn's vision - will voters buy it? Extraordinary manifesto has leaked https://t.co/GIZWVglZrJ — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 10, 2017

El sector crític del laborisme podria estar disposar a ratificar els punts més significatius del document a canvi que Jeremy Corbyn acceptés la plena responsabilitat dels resultats electorals. És a dir, en cas de catàstrofe, tal i com preveuen les enquestes, dimitir de forma immediata.

Corbyn, però, ha dit que no ho farà sigui quin sigui l’escenari que es perfili el matí del 9 de juny.

Brexit: El pitjor acord és un no acord

Quant al Brexit, el document assegura que "el laborisme reconeix que abandonar la Unió Europea sense un acord és el pitjor possible acord per a Gran Bretanya i que danyaria l’economia i el comerç. Rebutjarem el no acord i negociarem clàusules de transició per evitar posar l’economia del Regne Unit al caire del precipici." En aquest punt, però, no hi ha una menció específica als nombres de la immigració, més enllà de destacar que no hi haurà cap xifra irreal com inclourà, previsiblement, el Partit Conservador en el seu programa, que es coneixerà oficialment la setmana vinent.

Un plantejament com el que s'esbossa a les filtracions conegudes del laborisme suposaria, en cas de victòria, un canvi radical dins de l’escenari polític britànic. A la pràctica, és una molt arriscada apel·lació directa a les classes populars, més que no pas a les classes mitjanes que durant els anys de blairisme van donar suport al partit. Corbyn, doncs, intentaria recuperar els votants que l'UKIP va fer seus els darrers anys, confiant en què els sector menys benestant d'aquelles classes mitjanes que més han patit la crisi no li girin l'esquena. Les xarxes socials s'han omplert de seguida de reaccions tant en contra com a favor dels elements fonamentals.

Labour's manifesto literally has a section about ending elderly loneliness and you guys are sneering at it. I am so sick of this country. — Josie Long (@JosieLong) May 10, 2017

Per finançar totes aquestes polítiques, el Partit Laborista ha promès l’augment de l’impost de societats de l’actual 19 al 26 per cent, que reportaria al Tresor uns 23.000 milions extres d’ingressos. Aquells que guanyin un salari anual superior als 95.000 euros també veurien incrementat l’IRPF. Corbyn també es comprometeria a un fort programa d’inversions en infraestructures, amb 300.000 milions d’euros durant la propera dècada.

La filtració de l'esborrany ha fet les delícies de la premsa més hostil. Un diari com el 'Daily Mail' ha anunciat la notícia amb el significatiu titular de: "La nova i més llarga nota de suïcidi: el programa laborista filtrat revela plans per portar de nou Gran Bretanya a la dècada de 1970 amb la renacionalització dels ferrocarrils, el desballestament de les lleis de vaga i 6.000 mil milions de lliures d’augment de l’IRPF".