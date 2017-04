Trump demana a l'ONU més sancions contra Corea del Nord

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit aquest dimarts al Consell de Seguretat que Nacions Unides han d'estar llestes per a imposar "noves sancions i més fortes que les actuals" als programes nuclears i de míssils balístics de Corea del Nord.

El president dels EUA considera urgent resoldre "l'amenaça mundial" que representa el país de l'est asiàtic. Aquest anunci de Trump arriba poques hores després que Corea del Nord organitzés un exercici de foc real aquest dilluns per celebrar el 85è aniversari de la creació del seu exèrcit.

Entre 300 i 400 peces d'artilleria de llarg abast haurien participat en aquest simulacre, el major exercici amb foc real realitzat fins ara per Pyongyang, segons oficials de Corea del Sud.

"La situació a Corea del Nord és inacceptable i suposa una veritable amenaça per al món, vulguem parlar d'això o no", ha dit Trump durant una reunió amb els ambaixadors a Washington dels països membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU -- Rússia, França, el Regne Unit i la Xina--.

Aquest últim país, la Xina, és l'únic aliat internacional de Corea del Nord, però la situació podria acabar canviant. Aquest dimarts, el diari xinès 'Global Times', controlat pel Partit Comunista, ha afirmat en un editorial que, si Pyongyang realitza una altra prova nuclear, "portarà la situació en un punt de no retorn".

"L'últim que vol veure la Xina --diu el diari-- és una Corea del Nord en guerra o ofegada per les sancions de L'ONU".

No obstant això, l'administració de Trump considera necessària la implementació de noves sancions per evitar que, finalment, Pyongyang aconsegueixi l'arma nuclear. "Corea del Nord és un gran problema mundial, i hi hem de trobar una solució definitiva", ha explicat Trump.

540x306 Acte de celebració del 85è aniversari de la creació de l'exèrcit de Corea del Nord. / AFP Acte de celebració del 85è aniversari de la creació de l'exèrcit de Corea del Nord. / AFP

De fet, la Casa Blanca ha convidat, aquest dimarts, a tots els cent membres del Senat dels Estats Units a una sessió informativa sobre la situació a Corea. En aquesta reunió, segons ha explicat el portaveu de Trump, Sean Spicer, hi participaran també el secretari d'Estat, Rex Tillerson, Defensa, James Mattis, el director nacional d'Intel·ligència, Dan Coats, i el cap de l'Estat Major, Joseph Dunford.

Converses telefòniques

Durant el cap de setmana, Trump ha mantingut converses telefòniques sobre Corea del Nord amb el primer ministre japonès, Shinzo Abe, i el president xinès, Xi Jinping, ha informat la Casa Blanca.

Trump, segons la Casa Blanca, va estar d'acord amb Xi sobre la "urgència de prendre mesures davant l'amenaça que suposa Pyongyang".