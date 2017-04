Corea del Nord, a punt per a una altra prova nuclear

Fotografies fetes per satèl·lit suggereixen que Corea del Nord podria, d’aquí pocs dies, fer una nova detonació atòmica subterrània. En cas que s’acabés produint, seria la sisena vegada que fa esclatar un artefacte nuclear.

Els resultats d’aquestes proves són cada vegada més potents, i el país de Kim Jong-un continua la seva cursa per desenvolupar un míssil nuclear d’abast intercontinental que sigui capaç d’arribar a qualsevol racó del planeta. Els Estats Units, sota la direcció del president Donald Trump, han ordenat recentment que un portaavions amb capacitat nuclear es desplaci cap a la península coreana per forçar el règim de Pyongyang a abandonar el seu programa nuclear.

Però lluny d’aconseguir aquest objectiu, Kim Jong-un sembla accelerar el procés. Segons els experts, que han analitzat les imatges de satèl·lit publicades aquest dijous, l’activitat al voltant de la muntanya Mantap -el lloc on es fan les proves atòmiques- s’ha incrementat en les últimes hores.

Sota aquesta muntanya, les autoritats nord-coreanes han excavat un sistema de túnels que han servit per dur a terme les cinc detonacions nuclears anteriors. A l’exterior d’aquest recinte, com mostren les imatges, el personal de vigilància i el sistema de drenatge de les instal·lacions hauria modificat la seva conducta habitual, cosa que indicaria que l’acció és imminent.

Dates assenyalades

En ocasions especials, Corea del Nord planeja sovint demostracions de força i, segons els analistes, aquest podria ser el cas: Pyongyang podria programar la prova nuclear per a aquest dissabte, l’efemèride més important del país: el Dia del Sol. Cada any, el 15 d’abril, Corea del Nord celebra l’aniversari del naixement del pare fundador del país, Kim Il-sung, avi de l’actual líder, Kim Jong-un.

Des de finals del 2013, les obres a la muntanya Mantap han servit per omplir amb grans piles de terra i pedres l’espai equivalent a un camp de futbol. Les imatges per satèl·lit mostren com els treballs amb les restes s’han aturat, cosa que significaria que les excavacions haurien conclòs.

A més, els observadors indiquen que, en les últimes hores, grans quantitats d’aigua han sigut drenades fora de les instal·lacions, suposadament per prevenir inundacions i mantenir la maquinària seca i operativa. L’aigua subterrània és sovint un problema a l’hora d’excavar els túnels: pot dificultar les obres, debilitar les estructures i causar curtcircuits.

Científics del laboratori d’armes nuclears de Los Alamos, als Estats Units, estudien l’orografia del lloc i conclouen que la muntanya podria aguantar una detonació nuclear de fins a 282 quilotones, una explosió unes 20 vegades més forta que la d’Hiroshima, a la II Guerra Mundial. Les proves anteriors que ha fet Corea del Nord, però, no arriben a sobrepassar la potència de la bomba que els EUA van utilitzar contra el Japó l’any 1945.

Ningú fora del país més hermètic del món sap què pot acabar passant i com pot ser de forta aquesta hipotètica prova nuclear: és un joc d’endevinalles difícil per als serveis d’intel·ligència i impossible per a la població civil, que només disposa d’informació desclassificada. En qualsevol cas, els experts en reconeixement d’imatges digitals, geòlegs i físics segueixen constantment l’estat diari de les obres de construcció, el moviment de personal i de camions a la instal·lació nuclear nord-coreana.

De fet, la muntanya Mantap és l’únic lloc del món on, ara mateix, es fan proves nuclears. La resta de països que disposen de l’arma atòmica -els Estats Units, Rússia, el Regne Unit, França, Israel, la Xina, el Pakistan i l’Índia- fa anys que van abandonar els assajos, en un intent d’acabar coordinadament amb la cursa armamentística i reduir, gradualment, els seus arsenals nuclears.

A Corea del Nord, en canvi, les proves segueixen i es duen a terme sota el vessant de la muntanya de Mantap, situada només a 70 quilòmetres de la ciutat costanera de Chongjin. Segons els experts, les autoritats nord-coreanes, quan acaben d’excavar, col·loquen la bomba nuclear al final del túnel, enterren part de l’estructura per evitar fuites radioactives i, finalment, detonen l’artefacte.

Això demostra, diu l’expert en armament nuclear Siegfried S. Hecker, que Corea del Nord està aprenent de la seva experiència i s’està sofisticant. “Han fet cinc assajos en deu anys. Han pogut aprendre molt durant aquest temps”, ha declarat Hecker a The New York Times. Amb tot, segons el professor, Pyongyang està centrat a dissenyar una bomba nuclear simple, tot i que també podria estar-ne provant de més complexes, amb hidrogen enriquit.