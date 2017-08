Corea del Nord diu ara que esperarà per atacar l'illa nord-americana de Guam

Corea del Nord ha rebaixat el to i ha anunciat que ha decidit "observar una mica més" els moviments dels Estats Units, abans d'atacar l'illa nord-americana de Guam, a l'oceà Pacífic. Fa tan sols una setmana el règim de Kim Jong-un va assegurar que llançaria quatre míssils contra l'illa a mitjans d'aquest mateix mes, com una clara advertència a Washington per les seves constants amenaces.

Però Washington sembla que té ara altres maldecaps. El que centra l'atenció del president nord-americà ja no és Corea del Nord, sinó els moviments neonazis i supremacistes blancs. I això, de retruc, ha tingut les seves conseqüències.

"De cara a desactivar la tensió i prevenir un perillós conflicte militar a la península de Corea, és necessari que els Estats Units es decantin primer per una opció adequada i ho demostrin amb accions", ha afirmat el líder nord-coreà, Kim Jong-un, en declaracions a l'agència estatal KCNA. Amb tot, ha advertit que Pyongyang prendrà una "important" decisió si Washington persisteix a dur a terme les seves "accions extremament imprudents i perilloses".

Maniobres militars

Les paraules del líder nord-coreà fan referència a les maniobres militars que els Estats Units i Corea del Sud tenen previst realitzar a partir de dilluns. El règim de Pyongyang considera aquests exercicis militars una clara provocació i un assaig d'una hipotètica invasió de Corea del Nord. En conseqüència, no descarta respondre-hi amb una ofensiva.

Amb tot, Corea del Sud també ha volgut aquest dimarts reduir la tensió. El president sud-coreà, Moon Jae-in, ha declarat que el seu govern "evitarà una guerra com sigui". "Hem de resoldre pacíficament el problema nuclear nord-coreà, sense que ens importin els obstacles", ha subratllat.

La setmana passada Corea del Nord va informar que tenia previst llançar quatre míssils del tipus Hwasong-12 contra l'illa de Guam aquest mateix mes d'agost. Segons va detallar, els projectils sobrevolarien el cel del Japó, recorrerien un total de 3.365,7 quilòmetres durant 18 minuts i caurien al mar, a 30 o 40 quilòmetres de la costa de l’illa de Guam. L’objectiu no seria atacar l’illa, però sí avisar el govern dels EUA, ja que seria el primer cop que míssils de Corea del Nord impactarien tan a prop de territori nord-americà.