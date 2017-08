Corea del Nord trenca el seu silenci armamentístic

Corea del Nord ha llançat aquesta matinada tres míssils de curt abast des del seu territori en direcció nord-est. Dos d'ells han caigut en aigües del mar del Japó, segons han coincidit els Estats Units i Corea del Sud, però l'altre ha explotat gairebé immediatament després d'enlairar-se.

Amb aquest nou llançament, Pyongyang trenca un mes de treva armamentística, ja que el darrer llançament va produir-se el passat 28 de juliol, quan el règim de Kim Jong-un va llançar el seu segon míssil balístic intercontinental. Tot i així, Washington i Tòquio han especificat que els llançaments d'aquesta matinada no han suposat cap amenaça per a la seva seguretat.

Paciència dels seus veïns

El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, ha demanat paciència per tractar amb la veïna Corea del Nord i ha matisat que les polítiques relacionades amb Pyongyang "no sorgeixen amb rapidesa, de manera que han de ser preparades amb una perspectiva a llarg termini", segons ha recollit l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Des de la seva arribada al poder, Moon ha adoptat una doble estratègia. Per una banda, buscar diàleg amb Pyongyang, i per l'altra, imposar-li sancions davant dels continus assaigs armamentístics. Just el passat dilluns el Sud va iniciar les maniobres conjuntes amb els Estats Units que realitzen cada any en territori sud-coreà, una acció que Corea del Nord va interpretar com un simulacre d'invasió del seu país.

Desenvolupament armamentístic

Pyongyang va celebrar ahir els 57 anys de la seva doctrina 'Songun', que prioritza el sector militar i des de la qual s'ha impulsat l'actual programa de míssils i armes nuclears. Durant la celebració, van organitzar-se diverses competicions de les forces de l'Exèrcit Popular.

Tot i que no s'havien produït moviments en els darrers dies, la tensió dialèctica amb els Estats Units havia anat augmentant sense aturador. Després del nou paquet de sancions de l'ONU, que podrien arribar a reduir els ingressos del país asiàtic en més de 800 milions d'euros l'any, Corea del Nord va amenaçar d'atacar el territori nord-americà.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va adoptar un to bel·ligerant i va assegurar "fúria i foc" contra el règim de Pyongyang, fet que va portar Kim Jong-un a fer públics els seus plans de bombardejar l'illa de Guam, al Pacífic, on hi ha diverses bases nord-americanes. Tot i així, va acabar anunciant que esperaria a observar els moviments de Washington abans de dur a terme un atac.

El secretari d'Estat nord-americà, Rex Tillerson, va celebrar el passat dimarts "la contenció" del règim nord-coreà i va confiar que aquest fos l'inici d'un canvi en l'actitud de Pyongyang.