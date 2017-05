Pyongyang demana al nou govern de Seül que rebaixi la confrontació

Corea del Nord ha demanat aquest dijous, a través dels seus mitjans estatals, que el nou govern de Corea del Sud acabi amb les "polítiques de confrontació", entre les quals s'inclouen, segons Pyongyang, els exercicis militars anuals entre tropes sud-coreanes i dels Estats Units.

Des que Donald Trump va arribar a la Casa Blanca, la tensió a la península coreana s'ha disparat: Trump considera que Obama va ser massa tou amb Kim Jong-un i assegura que vol posar fi definitivament al problema amb Corea del Nord.

Pyongyang, per la seva part, ha remès aquest dijous un missatge dirigit al nou president de Corea del Sud, Moon Jae-in, un progressista que demana més acostament amb els veïns del nord, a diferència del que proposava l'anterior presidenta, ara a la presó a l'espera de judici pel cas Rasputina.

El nou president sud-coreà, Moon Jae-in, parlant amb el president dels EUA, Donald Trump.

"Les dues Corees s'han de respectar mútuament i obrir un nou capítol per avançar cap a la millora dels seus llaços i la reunificació intercoreana", diu el text publicat per Corea del Nord, que considera, a més, que per arribar a aquests objectius Seül ha d'abandonar les seves maniobres militars conjuntes amb els EUA i prohibir l'enviament de pamflets a través de globus a Corea del Nord.

Moment difícil

L'arribada de Moon, doncs, té lloc en un moment difícil a la península. Davant les paraules de Trump, el règim de Kim Jong-un ha reactivat el seu programa per desenvolupar un míssil nuclear capaç de bombardejar la veïna del sud: en els últims mesos les proves d'aquests míssils s'han multiplicat.

Moon, durant la celebració de la seva victòria a les eleccions.

Però Moon s'enfrontarà, a casa, amb una forta oposició conservadora, que no vol acostar-se a Pyongyang. Aquests acusen el nou president de ser massa lax amb Corea del Nord i aposten més per la confrontació que per la negociació.

Després de prendre possessió del càrrec, Moon va afirmar aquest dimecres que estaria disposat, si les condicions fossin les adequades, a visitar Pyongyang per reunir-se amb Kim Jong-un.

Converses amb la Xina i el Japó

El nou president sud-coreà ja ha començat, aquest dijous, a dialogar amb la resta de líders de la zona per coordinar-se i encarar, de forma conjunta, el problema amb Corea del Nord.

Moon ha parlat, en menys de 24 hores, amb el president xinès, Xi Jinping, i el primer ministre japonès, Shinzo Abe. Amb tots ha dit que vol reforçar i mantenir les bones relacions i cooperar, de forma comuna, davant un possible conflicte amb el règim de Kim Jong-un.

La Xina és, de fet, l'únic aliat internacional de Pyongyang, tot i que en les últimes setmanes, en aquesta escalada de tensió, ha donat mostres de cansament per la constant actitud bel·ligerant de Corea del Nord.