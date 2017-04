Nova provocació de Corea del Nord

Hores abans que el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, aterrés a Seül, l'exèrcit nord-coreà realitzava aquest diumenge un nou assaig de míssil que ha resultat fallit. El míssil va esclatar gairebé immediatament després d'haver estat llançat.

La prova tenia lloc a primera hora del matí, en ple període festiu - Corea del Nord celebra aquest dies el 150 aniversari del fundador del país- i després de la gran exhibició armamentística durant la desfilada d'ahir a Pyongyang.

Washington i Seül han confirmat la notícia sense especificar de quin tipus de míssil es tractava. Corea del Nord no ha emès cap comunicat fins el moment.

Les condemnes no s'han fet esperar. El govern de Corea del Sud ha aprofitat l'assaig per posar-lo com a exemple de "l'amenaça que suposa per al món sencer el programa armamentístic nord-coreà". Alhora, Washington s'ha limitat ha dir que ja s'esperava la provocació. Els Estats Units, ja han insinuat aquests darrers dies la possibilitat d'un hipotètic atac preventiu contra el règim de Kim-Jong-un- i han enviat el portaavions més gran de la seva flota naval al mar de la península.

A més, el govern alemany ha condemnat el " rumb hostil" de les accions de Corea del Nord i exigeix a Pyongyang que torni a "les normes internacionals". "Independentement de si l'assaig té èxit o no, és una clara violació del dret internacional", deia la nota del Ministeri d'exteriors alemany.