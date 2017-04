Les sancions de l'ONU contra Corea del Nord

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha anunciat aquest dimecres noves sancions contra el règim de Corea del Nord, que afectaran individus i entitats de l'hermètic país. Aquestes sancions tenen la intenció de pressionar Pyongyang perquè abandoni el seu programa d'armament nuclear.

Els Estats Units, el Japó i Corea del Sud també han anunciat sancions contra Corea del Nord, però a diferència de les de l' ONU, cap altre país està obligat a seguir-les.

A més, els EUA, en una escalada de tensió amb Pyongyang, han posat a la llista negra a 39 ciutadans i 42 entitats nord-coreanes, que no podran viatjar a territori estatunidenc i tenen els seus comptes bancaris a l'estranger bloquejats.

Fa deu dies, el secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, va informar que el portaavions Carl Vinson es dirigia cap a la península coreana. Aquest dimecres, però, s'ha demostrat que el vaixell, acompanyat de dos destructors, es troba entre les illes indonèsies de Java i Sumatra, a 5.000 quilòmetres de distància de Corea del Nord.

Els Estats membres de l'ONU estaran obligats a seguir les sancions, que són extremadament àmplies però que inclouen zones grises que permeten excepcions i estan subjectes a la interpretació dels Governs.

A continuació detallem les sancions imposades per l'ONU:

Armes: Corea del Nord està sota un embargament total d'armes. Està prohibida la venda de qualsevol tipus d'armament a aquest país. Aquesta imposició, que data del 2006, es va ampliar el 2009, quan l'ONU també va prohibir el subministrament a Corea del Nord d'armes més petites.

Minerals: El règim de Kim Jong-un té parcialment prohibit el comerç de carbó --només pot vendre'n per valor de 400 milions de dòlars. Xina, el seu màxim comprador, va dir el febrer que suspendria, seguint les sancions, totes les importacions d'aquest material provinents de Corea del Nord. A més, Pyongyang absolutament prohibit el comerç de coure, níquel i zinc.

Combustible: Cap país de l'ONU pot vendre a Corea del Nord combustible per a avions militars o coets. Per a l'aviació civil, en canvi, no existeix cap restricció.

Banca: Les sancions prohibeixen que cap banc internacional pugui obrir una sucursal o oficines a Corea del Nord i viceversa. A més, els bancs estan obligats a limitar el nombre de comptes bancaris de ciutadans nord-coreans en missió diplomàtica.

Navegació: Els països membres de l'ONU estan obligats a requisar un vaixell de propietat nord-coreana, cosa que significa, a la pràctica un vaixell d'aquest Estat no pot operar sota la bandera de cap altre país. Seguint les sancions, Corea del Nord no pot comerciar amb altres nacions en aquest aspecte.

Aviació: L'ONU no ha sancionat la companyia estatal d'aviació civil Air Koryo, tot i que en matèria d'aviació militar les restriccions sí que són molt severes. Els països membres de l'ONU, no obstant això, han de revisar i inspeccionar qualsevol avió civil que aterri en el seu territori per sospites de contraban.

Béns de luxe: És il·legal, segons les sancions de l'ONU, vendre directe o indirectament productes de luxe a Corea del Nord. Aquests productes són: joieria, pedres precioses, iots, cotxes de luxe, cotxes de carreres, rellotges de luxe, equipament esportiu i productes tecnològics per un valor superior als 100 dòlars.

Diplomàtics: Les resolucions de l'ONU requereixen que els països membres redueixin el nombre de missions diplomàtiques a Corea del Nord al mínim possible. Els diplomàtics nord-coreans, a més, només poden tenir un compte bancari a l'exterior del país.

Entrenament: L'entrenament de o per militars o policies de Corea del Nord està prohibit. Amb l'excepció d'entrenament mèdic, els membres de l'ONU no poden donar entrenament o cooperació en els àmbits de la ciència nuclear, química, mecànica, i enginyeries elèctrica, industrial i aeroespacial.