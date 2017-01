Creix la pressió policial sobre Netanyahu pels casos de corrupció

La policia israeliana disposa de diverses gravacions d’àudio que vinculen el primer ministre, Benjamin Netanyahu, amb un afer de tràfic d’influències amb el propietari del principal diari hebreu de pagament, Arnon Mozes. Segons fonts policials, Netanyahu i Mozes haurien fet un pacte secret fa vuit anys que es va desfer recentment.

Una de les gravacions mostra que Netanyahu estava interessat que el diari Yedioth Ahronoth reduís les crítiques contra ell poc abans de les eleccions. A canvi, Netanyahu va oferir a Mozes que el gran diari gratuït Israel Hayom, que fa la competència directa a Yedioth Ahronoth, no publiqués una edició especial de cap de setmana que feia competència a la popular edició de cap de setmana del Yedioth Ahronoth.

Una batalla editorial

En aquell moment els dos diaris esmentats estaven immersos en una gran batalla de difusió. El Yedioth Ahronoth havia començat a perdre clients davant l’empenta del diari gratuït, que es distribuïa lliurement als carrers de les principals ciutats del país. Israel Hayom és propietat del controvertit magnat jueu americà Sheldon Adelson, amic personal de Netanyahu i principal donant del republicà Donald Trump durant la campanya electoral americana.

El pacte secret es va mantenir durant uns quants anys, però fa pocs mesos es va trencar i el diari de Sheldon Adelson, que està fet d’informacions a la mida de Netanyahu, va treure una potent edició de cap de setmana. Immediatament, Yedioth Ahronoth va multiplicar les seves crítiques al primer ministre.

Arnon Mozes ja ha sigut interrogat per la policia, que de moment ha decidit no empresonar-lo encara que li ha posat algunes restriccions. Mozes ha vist com el seu diari ha perdut un gran nombre de lectors en els últims anys per dos motius: per la irrupció dels mitjans online i per la difusió gratuïta de l’Israel Hayom.

Encara és massa aviat per saber si aquest nou cas de presumpta corrupció o tràfic d’influències tindrà repercussions en la carrera política de Netanyahu, que continua dient que, com en els casos anteriors, tot és fum i no hi ha cap acusació substancial contra ell.

Per la seva banda, l’edició en paper del Yedioth Ahronoth ahir no va publicar cap notícia sobre el tema de corrupció que aparentment implica el seu propietari, mentre que l’edició digital del diari es va fer ressò del que publicaven altres mitjans sense afegir-hi res. Se sap que Arnon Mozes ha sigut interrogat per la policia com a sospitós, però no se sap res de les informacions que pot haver passat a la policia relatives a les seves converses i a la seva negociació amb Netanyahu.

Durant el consell de ministres d’ahir al matí, Netanyahu va dir al seu gabinet: “Ara que sé sobre què s’està parlant, puc dir amb seguretat que no en sortirà res, de tot això, perquè no hi ha res”. El primer ministre va acusar la premsa de tot el que està passant, concretament va dir que és per “la pressió inapropiada i incessant d’elements dels mitjans de comunicació sobre les autoritats que apliquen la llei”. I va recomanar als seus “amics de l’oposició que no ho celebrin perquè no hi ha res a celebrar”.

Un altre cas que, segons la premsa hebrea, podria fer mal a la carrera política de Benjamin Netanyahu és la revelació que es va fer aquest cap de setmana segons la qual el primer ministre israelià va demanar l’ampliació del visat d’un amic seu, l’home de negocis de Hollywood Arnon Milchan, de qui Netanyahu ha rebut, durant anys, més de 100.000 dòlars en regals, com ara cigars cubans i xampany francès.