Creu Roja denuncia dos atacs químics a Mossul

Almenys 11 civils estan ingressats en un hospital a prop de la ciutat iraquiana de Mossul per haver estat exposats a agents químics tòxics durant l’ofensiva per expulsar els jihadistes del grup Estat Islàmic (EI).

La denúncia l'ha feta el Comitè Internacional de la Creu Roja que explica que el centre mèdic ha atès nens i dones amb problemes respiratoris, butllofes a la pell, enrogiment dels ulls, irritació, vòmits i tos causades després de dos atacs contra barris de l’est de la localitat.

Tot i que encara s’investiga qui va llançar l’atac químic, s’atribueixen als jihadistes, que resisteixen a la part oest de Mossul i que amb anterioritat han utilitzat gas mostassa en atemptats a Síria i l’Iraq.

L’ ús d’armes químiques està expressament prohibit per les convencions internacionals i el dret humanitari. L’Estat Islàmic va fer servir la Universitat de Mossul com a laboratori per a la creació d’aquest armament.