Crits contra el Ku Klux Klan i contra Trump interrompen el discurs del futur fiscal general davant el Senat

"No a Trump, no a uns EUA feixistes, no al Ku Klux Klan!". Són els crits amb què un grup de manifestants, alguns vestits amb túniques i caputxes del KKK, han interromput aquest dimarts la declaració del polèmic senador Jeff Sessions davant el comitè judicial del Senat. Sessions defensava la seva candidatura per convertir-se en el fiscal general del govern de Donald Trump.

Tres dels manifestants han sigut expulsats de la sala a la força pels agents de seguretat.

"No podeu detenir-me. Sóc un home blanc i els homes blancs no poden ser arrestats!", cridava un dels homes mentre l'obligaven a sortir de la sala. Tot just entrar el Senador, dos manifestants s'havien posat sobre les seves cadires, mostrant els seus vestits blans i les caputxes característiques del Ku Klux Klan, i donant les gràcies, irònicament, a Sessions per "representar-los" en el nou govern.

Protesters dressed in KKK garb escorted out of Sessions confirmation hearing: "Senator Sessions is a racist" https://t.co/S687CsKll7 pic.twitter.com/cwqbrKGYDF — ABC News Politics (@ABCPolitics) 10 de gener de 2017

La nominació de Sessions com a responsable de Justícia ha generat un enorme malestar entre les organitzacions de llibertats civils del país, que consideren que el senador és "racista" i critiquen les dures postures en immigració ha defensat durant els seus 20 anys a la Cambra Alta.



El senador va fer uns comentaris racistes fa 30 anys, quan era fiscal pel districte sud d' Alabama (1981-1993) i va ser acusar de fer broma sobre el KKK i perseguir judicialment els defensors dels drets civils dels afroamericans.

El 1986, aquests comportaments ja li van impedir convertir-se en jutge d'un tribunal d'Alabama. Un càrrec pel que l'havia nomenat l'expresident Ronald Reagan.