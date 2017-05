Cuidar la imatge fins a l’últim detall, l’arma del president francès

Emmanuel Macron s’ha venut com un revulsiu per a França. L’home que durà el canvi, que capgirarà la manera com s’han fet les coses fins ara. A tots els nivells. Un bon exemple: la nova política de comunicació presidencial. El nou inquilí de l’Elisi no vol que s’escapi res en off the record i només vol explicar als mitjans el que sigui estrictament necessari per controlar la seva imatge. És una estratègia que fa arrufar el nas als periodistes francesos, acostumats als sucosos comentaris en privat del seu predecessor, François Hollande. “Macron té una fórmula, la del president de Júpiter, que vol dir que considera que està per damunt de tot i que se l’ha de mirar des de la distància”, explica a l’ARA Christian Delporte, professor d’història política i cultural de França del segle XX, especialista en imatge i comunicació política. “Vol tornar a sacralitzar la funció presidencial, degradada sota els quinquennis de Sarkozy i Hollande”, diu Delporte. “El seu objectiu és tornar a donar dignitat a aquesta funció, que creu que ha sigut danyada”, afegeix.

Però l’estratègia de la distància té un inconvenient: “És possible avui en dia?”, es demana Delporte. Pren com a exemple Mitterand, que va governar 14 anys perquè llavors els mandats eren septennis: “Abans era el primer ministre qui estava més exposat i el president adoptava el perfil d’àrbitre. Però les coses han canviat i ara el president és a la primera línia i és deutor de la seva política”, explica l’expert.

I encara una segona pregunta fa trontollar l’estratègia de Macron: “¿És possible guardar aquesta distància amb els mitjans d’informació actius les 24 hores del dia i la irrupció de les xarxes socials?” La resposta, d’aquí cinc anys.

L’estela de Mitterand i Obama

Amb l’ajuda del seu equip de fidels -liderat per l’estrateg Ismaël Emelien, que ja treballava per a ell al ministeri d’Economia-, la comunicació de Macron es basa en el que han fet dos dels seus referents polítics: François Mitterrand i Barack Obama. Del primer n’agafa “la paraula escassa”, precisa Delporte, i del segon la posada en escena. “¿T’has fixat que a la pàgina web del Palau de l’Elisi hi ha ara moltes fotografies dirigides a la premsa sobre l’acció del president Macron?”, comenta el professor. No és per casualitat que l’excorresponsal de Canal+ a Washington Laurence Haïm, que a més és una de les poques periodistes franceses que tenia seient a la sala de premsa de la Casa Blanca, formi part de l’equip de Macron.

De la posada en escena d’Obama el nou president també pretén agafar-ne el seu vessant més personal, el de marit, un rol íntim indissociable del rol polític. És aquí on entra en joc la Michelle francesa: Brigitte. “El matrimoni Macron està junt des de fa vint anys i això dona una imatge d’estabilitat amb la qual moltes persones es poden sentir identificades”, puntualitza Delporte. A més, “el president francès és un home de 39 anys amb una carrera política curta, que realment no té una història per explicar”. És per això que Macron “posa l’accent en el seu matrimoni, que contribueix a aquest storytelling, indispensable per a un home polític”. Hi suma punts el fet que la parella sigui “un cas particular: ella és molt més gran que ell i és una intel·lectual [és professora], per tant, és una història diferent de les que ens han explicat fins ara”, conclou Delporte.

Segurament és per això que ara fa un any els Macron van deixar el relat de com s’ha forjat la seva relació -o almenys la versió que donen de cara al públic- en mans de Michèle Marchand. La premsa francesa descriu aquesta periodista com “la discreta reina de la premsa del cor” pel poder a l’ombra que té en aquest sector. I, des de la primavera de l’any passat, Marchand també s’endú el títol de la mare dels ous d’algunes de les sis portades que la parella ha donat al setmanari francès Paris Match, un dels més llegits a França. Una mostra més del control sobre la seva imatge que vol tenir el president.