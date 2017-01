El Daeix ataca Bagdad durant la visita de François Hollande a l'Iraq i provoca 37 morts

Tres atemptats amb bomba van sacsejar ahir Bagdad amb l’objectiu d’atemptar contra la comunitat xiïta i van causar la mort de 37 persones i en van ferir 74 més. La cadena d’explosions va coincidir amb la visita oficial del president francès, François Hollande, a l’Iraq. Hollande va manifestar el seu suport al govern iraquià en la lluita contra l’Estat Islàmic (Daeix és l’acrònim en àrab) i va assegurar que l’exèrcit iraquià expulsarà els terroristes de Mossul d’aquí poques “setmanes”. Després va visitar les tropes franceses que són al país.

Contra la comunitat xiïta

Els atemptats tenien com a blanc el barri de Ciutat Sadr, una zona humil de majoria xiïta als afores de la capital iraquiana, segons va explicar la policia. El més greu, que va ser reivindicat per l’EI i és l’únic que va provocar víctimes mortals, es va produir quan un cotxe bomba va explotar prop d’una plaça que en aquell moment estava plena de gent i on hi havia un mercat instal·lat, el de Iamila. En aquest indret es reuneixen cada matí desenes de treballadors, propietaris de botigues i clients, un factor que, segons les autoritats, va contribuir a l’augment de la xifra de víctimes. L’EI va emetre un comunicat a través de l’agència Amaq -vinculada als jihadistes- en què afirmava que l’atac va ser perpetrat per un dels seus soldats suïcides i que pretenia matar musulmans xïites, que el grup terrorista sunnita considera “renegats”.

La segona i la tercera bomba van explotar unes hores després davant de dos hospitals de l’est de la capital i, en total, van resultar ferides nou persones.

A Ciutat Sadr hi resideixen molts seguidors del clergue xiïta Muqtada al Sadr, un destacat líder contrari al govern iraquià contra qui ja han provat d’atemptar en altres ocasions diversos grups terroristes. Tot i ser contrari a l’executiu, el religiós va expressar la setmana passada durant una reunió amb el primer ministre, Haidar al Abadi, el seu suport a l’exèrcit en l’ofensiva per alliberar Mossul, principal feu de l’Estat Islàmic al nord del país.

Ja fa tres dies consecutius que es produeixen atemptats terroristes amb molts morts a l’Iraq. La nit de Cap d’Any, dues bombes van provocar la mort de 28 persones i el dia 1 un altre atac suïcida a la ciutat d’Al Naiaf va deixar set víctimes. Totes les accions van ser reivindicades per l’Estat Islàmic.