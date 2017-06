Darrer dia de campanya abans de les legislatives a França

A dos dies de la primera volta de les eleccions que han de decidir la composició de l'Assemblea Nacional francesa, l' efecte Macron continua, a França: els darrers sondejos auguren una còmoda majoria per a En Marxa. L'adhesió a En Marxa, al moviment del president, evidencia el desgast dels dos partits majoritaris -el Partit Socialista i l'actual Els Republicans-, que han monopolitzat el paisatge polític durant els darrers 50 anys i que podrien rebre un segon i seriós revés, tal com ja va passar a les eleccions presidencials. Malgrat les darreres revelacions, que assenyalen alguns candidats com a sospitosos d'abús de poder -com és el cas del ministre de Cohesió Territorial, Richard Ferrand-, el partit de Macron obtindria, segons les darreres enquestes, un terç dels vots.

Per la seva banda, el Front Nacional de Marine Le Pen, el segon partit de França a les eleccions presidencials, ha estat ocupat en disputes fruit de les divisions internes: Marine Le Pen ha celebrat un sol míting de campanya, ahir, dijous, a Calais, on és la favorita. El partit lepenista ha presentat un total de 571 candidats a les 577 circumscripcions.

Defeccions a dreta i esquerra han fet engruixir les files d'En Marxa, que havia promès una part important de candidats provinents de la "societat civil". Per a les 577 circumscripcions, La República En Marxa -el partit derivat del moviment En Marxa- presenta 461 de candidats amb l'etiqueta del partit i en deixa 76 per al seu soci principal, el partit centrista MoDem. En Marxa no ha presentat candidats a 40 circumscripcions.