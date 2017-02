El cap de Defensa dels EUA avisa Corea del Nord d'una resposta contundent si fa servir armes nuclears

El nou secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, ha assegurat durant la seva visita oficial a Seül, Corea del Sud, que respondrà de manera "efectiva i aclaparadora" davant un hipotètic atac nuclear de Corea del Nord contra els EUA o qualsevol dels seus aliats.

Kim Jong-un "continua llançant míssils, desenvolupant el seu programa d'armament nuclear i amb una retòrica i un comportament amenaçant" ha advertit Mattis després de la seva trobada amb el seu homòleg sud-coreà. El règim de Pyongyang va amenaçar fa poc amb provar un míssil balístic intercontinental que, si s'executa amb èxit, aproparia Corea del Nord al desenvolupament d'una arma nuclear capaç d'arribar a territori nord-americà.

A Seül, Mattis també va deixar clar el compromís de Washington amb la defensa "d'aliats clau com Corea del Sud" i juntament amb el cap de defensa sud-coreà van confirmar que aquest any instal·laran a Corea del Sud un sistema de defensa anomenat THAAD que servirà per interceptar projectils llançats pel govern de Kim Jong-un.

Aquesta és una iniciativa polèmica que es va acordar el juliol passat, quan Obama encara era president, i que la Xina i Rússia rebutgen perquè consideren que els potents radars del THAAD poden servir per a obtenir dades d'intel·ligència de les bases militars que aquests dos països tenen prop de Corea del Sud.

La visita de Mattis al país asiàtic ha durat dos dies i ara es dirigirà al Japó. És la primera gira exterior de l'excomandant, també conegut amb el sobrenom de Gos Embogit, des que va assumir el càrrec.

Tant el Japó com Corea del Sud esperaven amb certa inquietud l'arribada de Mattis, degut a l' actitud imprevisible que està tenint el nou president dels EUA, Donald Trump, en política exterior i a que el republicà havia dit en campanya que retiraria les tropes en aquests dos països asiàtics perquè tenir-les allà costava molts diners.