Del ‘reset’ a una relació amb aires de Guerra Freda

Els Estats Units i Rússia fa temps que tenen una mala relació, amb aires de la que van mantenir durant els anys de la Guerra Freda. El president nord-americà, Barack Obama, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, estan en un punt mort. Tot i que mai han sigut amics, a l’inici del primer mandat de l’encara inquilí de la Casa Blanca, a principis del 2009, els dos líders van intentar millorar els vincles entre els dos països. Avui aquella distensió és només un record llunyà.

El març del 2009 la llavors secretària d’Estat dels EUA, Hillary Clinton, va donar al canceller rus, Serguei Lavrov, un botó vermell amb la paraula reset com a símbol de la voluntat dels dos països de reiniciar la seva relació. Els fruits més importants d’aquell pas van ser un nou acord de reducció d’armes nuclears -el Tractat START- i una estreta cooperació en temes com la retirada de tropes de guerra de l’Afganistan i les sancions a l’Iran per aturar el seu programa nuclear. Però la seva nova relació es va truncar amb el retorn de Putin -llavors primer ministre rus- a la presidència el 2012.

De fet, aquest canvi es va forjar abans, per les crítiques de Clinton a les eleccions parlamentàries russes del 2011. Putin la va acusar de ser qui va fomentar les protestes massives contra ell de després d’aquells comicis.

Recuperar el poder de Rússia

Alguns experts, però, creuen que l’objectiu de la política exterior de Putin, que persegueix recuperar el poder i la influència de l’antiga Unió Soviètica, ha complicat les intencions inicials de la Casa Blanca i el Kremlin. Un dels exemples d’aquesta diplomàcia de Putin és el conflicte d’Ucraïna. El líder rus estava decidit a mantenir aquest país en l’òrbita de Moscou i per això va donar suport als separatistes pro-russos de l’est d’Ucraïna i va annexar a Rússia la península de Crimea.

Aquestes accions van fer enfadar Washington i els seus aliats europeus. Obama, que ja estava molest per la concessió d’asil de Rússia a Edward Snowden -l’extreballador de la CIA que va revelar documents classificats sobre el programa de vigilància massiva dels EUA-, va imposar sancions econòmiques a Moscou. I, més tard, va acordar amb altres membres del G-8 expulsar Rússia del grup.

Les noves revelacions de la CIA i l’FBI que acusen Rússia d’interferir en les eleccions nord-americanes per afavorir una victòria de Donald Trump han sigut la gota que ha fet vessar el got. Obama ha expulsat espies i ha augmentat les sancions, mentre que Putin l’ignora a l’espera del que faci el futur president americà. El magnat novaiorquès, que en campanya va dir que Putin és millor líder que Obama, haurà de decidir si aixeca les sancions per iniciar una nova relació amb Rússia.