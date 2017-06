Demandaran Trump per acceptar pagaments milionaris de governs estrangers a les seves empreses

Els fiscals generals de Washington DC i Maryland demandaran Donald Trump aquest dilluns per haver violat suposadament les clàusules anticorrupció de la Constitució en acceptar milions de dòlars de governs en forma de pagaments a les seves empreses, segons ha avançat avui el 'Washington Post'.

El dos fiscals generals basaran la seva demanda en el fet que aquests "milions en pagaments i beneficis de governs estrangers" els ha rebut des que es va mudar a la Casa Blanca i tenint en compte que va optar per "conservar la propietat de la seva empresa" després d'assumir el càrrec.

Trump va transferir el control del seu conglomerat empresarial als seus dos fills, Donald Jr. i Eric, per evitar possibles conflictes d'interessos durant el temps en què ocupi la presidència.

Tanmateix, el fiscal general de Washington DC, Karl A. Racine, i el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, consideren que Trump "ha trencat moltes promeses de mantenir separat el seu deure públic dels seus interessos en negocis privats, incloent el fet de rebre actualitzacions regulars sobre la salut financera de la companyia".

Si un jutge federal permet que el cas es tramiti, un dels primers passos serà demanar còpies de les declaracions fiscals de Trump –que s'ha negat a fer públiques fins ara– per conèixer fins on arriben els seus tractes de negocis a l'estranger, segons els fiscals. Aquesta batalla acabaria molt probablement davant del Tribunal Suprem, amb els advocats de Trump obligats a defensar per què les declaracions fiscals del president han de continuar sent privades.

La demanda podria obrir un nou front per a Trump en un moment en què ha de lidiar amb la investigació sobre els seus vincles sospitosos amb el govern rus durant les eleccions del 2016.