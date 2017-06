Guia per entendre les eleccions legislatives a França

Prop de 47 milions de francesos estan cridats a les urnes aquest diumenge per votar en primera volta i decidir quina ha de ser la composició del Parlament del país, conegut com l'Assemblea Nacional. En joc hi han els 577 diputats que configuren la cambra. La segona volta, decisiva, és el 18 de juny.

Per què se celebren tan juntes les presidencials i les legislatives?

Una estratègia per evitar la cohabitació

Popularment les eleccions legislatives a França es coneixen com 'la tercera volta', perquè se celebren només un mes després de les presidencials. El marge és tan curt perquè així el partit del guanyador de les presidencials pugui aprofitar l'impuls de la recent victòria per tenir majoria i evitar la cohabitació –que es dona quan el partit del president no té majoria a l'Assemblea Nacional.

Per què s'escullen 577 diputats?

Representació per circumscripcions

Els diputats que configuren l'Assemblea Nacional són 577 perquè França està fragmentada en 566 circumscripcions més 11 circumscripcions per representar els francesos de l'estranger. Les circumscripcions són les bases territorials que es fan servir per agrupar els electors: cadascuna representa 120.000 habitants de mitjana.

Qui s'hi pot presentar?

Requisits dels candidats

Els candidats a diputat han de ser de nacionalitat francesa i més grans de 18 anys. No estan obligats a viure a la circumscripció per la qual es presenten. A les legislatives franceses es vota per un nom, no per una llista. De mitjana hi ha 14 candidats per circumscripció. Es presenten un total de 7.882 candidats. A partir d'aquest any, els que siguin escollits com a diputats no podran combinar l'acta parlamentaria amb cap altre càrrec (alcalde, president d'un consell regional, etc.).

Qui passa a la segona volta?

Almenys el 12,5% dels vots

Els candidats que passen a la segona volta són els que obtenen almenys el 12,5% dels vots a la seva circumscripció. Poden ser dos, tres o quatre candidats. També es pot donar el cas que en una circumscripció un candidat obtingui en la primera volta més del 50% dels vots, i llavors no cal celebrar una segona volta.

Per què és important obtenir 289 diputats?

És la xifra que marca la majoria absoluta

La majoria absoluta a l'Assemblea Nacional s'obté amb 289 diputats, cosa que permet no haver de negociar amb altres formacions polítiques. Segons els sondejos, el partit del president, Emmanuel Macron, tindrà majoria absoluta.

Què diuen les enquestes?

La República en Marxa guanya

Les enquestes preveuen una gran renovació en el panorama polític francès, amb majoria per a La República en Marxa, el partit de nova creació de Macron –que obtindria entre 397 i 427 diputats–. D'altra banda, la dreta tradicional francesa, Els Republicans, seria la segona força amb entre 95 i 115 escons, mentre que els socialistes obtindrien menys de 40 diputats i la ultradreta –el Front Nacional de Marine Le Pen– i l'esquerrana França Insubmisa tindrien dificultats per aconseguir els 25 escons necessaris per formar grup parlamentari.