Dimiteix Bruno Le Roux, ministre de l'interior francès

En un breu discurs de to solemne que apel.lava a la responsabilitat política i després d'una breu trobada amb el primer ministre Cazeneuve, ha dimitit el ministre de l'interior Bruno Le Roux. Un nou gir a la tempestuosa campanya electoral francesa. La fiscalia francesa investigava Le Roux, ministre des d’aquest passat desembre, després que un programa de televisió revelés ahir que el ministre havia contractat repetides vegades les seves filles com a assistentes parlamentàries. El govern socialista de Cazeneuve ha reaccionat ràpid: el PS, prou desgastat des de les darreres primàries, no pot permetre's un escàndol a les seves files.

Segons han confirmat fonts oficials, el primer contracte signat data de l’any 2009, quan la filla gran de Le Roux tenia només 15 anys. Un total de 24 contractes haurien estat signats entre 2009 i el 2016, quan Le Roux era diputat socialista pel districte de Seine-Saint Denis. Els sous acumulats per la suma dels diferents contractes representen uns 55.000 èuros. El mateix ministre ha confirmat aquesta xifra durant una entrevista en un programa de ràdio i ha explicat que troba lògic que es contracti a joves per fer feines durant els períodes estivals.

François Fillon, candidat de la dreta conservadora, i Marine Le Pen, del Front Nacional, també estan sent investigats per casos similars.