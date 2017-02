Disturbis a França per la detenció violenta d’un jove

La presumpta agressió d’una patrulla policial a un jove dijous passat a la localitat francesa d’Aulnay-sous-Bois ha provocat diverses nits de disturbis a França. Els aldarulls s’han estès a tota la perifèria de París, amb desenes de detinguts. Els fets van succeir el 2 de febrer, quan un grup d’agents van detenir el Théo, de 22 anys, en un control de tràfic de drogues, segons la versió oficial. El jove ha denunciat que el van apallissar i el van violar amb una porra extensible, motiu pel qual va haver de ser hospitalitzat amb ferides greus a la zona rectal. Un dels policies està imputat per violació, i tres més, per violència agreujada.

La barriada dels 3.000, a Aulnay-sous-Bois, anomenada així per la concentració d’habitatges que hi ha, i d’on és originari el noi, s’ha convertit en l’epicentre de les protestes. Durant el cap de setmana hi va haver manifestacions i incidents, com la crema de cotxes i de mobiliari urbà. Els disturbis també han provocat danys materials a les façanes d’algunes comissaries de policia. Ahir a la matinada també es van produir nombrosos aldarulls en altres localitats al nord de París. Disset dels joves arrestats, onze dels quals menors, van declarar davant la justícia.

Dimensió política

Per mirar de calmar els ànims, el president francès, François Hollande, va visitar dimarts el Théo a l’hospital en què està ingressat. Durant la trobada el jove va agrair la preocupació al cap d’estat i va enviar un missatge als seus veïns: “Entenc tot el que passa en aquest moment, sabeu que us estimo, però m’agradaria que quan tornés tot estigui com quan vaig marxar, així que atureu la guerra i manteniu-vos units”. El primer ministre, Bernard Cazeneuve, ha promès que actuarà “amb tota la fermesa possible” contra els agents implicats en el cas si finalment es confirmen els fets denunciats.

El cas ha provocat molt de rebombori a França a pocs mesos de les eleccions presidencials, i recorda les revoltes de les banlieues del 2005. En aquella ocasió, la mort de dos joves dels suburbis de París va provocar setmanes d’aldarulls i milers de detinguts, i va treure a la llum la crisi social de l’extraradi de les grans ciutats.