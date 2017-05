Disturbis a les marxes de l’1 de Maig a París

El dia dels treballadors ha tingut enguany a França una forta connotació política i el moment de tensió que viu el país s’ha vist reflectit en els enfrontaments entre manifestants i policia. A la marxa de la CGT de París, diversos encaputxats -unes 150 persones que eren al capdavant de la manifestació- van llançar còctels Molotov i pedres contra la policia i, segons les autoritats, almenys sis agents antidisturbis van quedar ferits, dos dels quals greus. La policia, en resposta, va llançar gasos lacrimògens. Hi hauria cinc persones detingudes. Més de 2.000 agents havien sigut mobilitzats ahir a França perquè ja s’esperava una jornada calenta.

Els encaputxats portaven pancartes on expressaven el seu rebuig a escollir entre els dos candidats a l’Elisi. La marxa de la CGT reunia els sindicalistes que s’han mobilitzat contra el Front Nacional d’extrema dreta de Marine Le Pen però que no demanen el vot per Macron, cosa que sí que fa el principal sindicat de França, la CFDT. Segons el ministeri de l’Interior, 142.000 persones van participar ahir en les manifestacions convocades arreu del país. Els organitzadors elevaven la xifra a 280.000.