Donald Trump es reuneix avui amb els serveis d'intel·ligència per parlar sobre l'amenaça russa

El futur president dels Estats Units, Donald Trump, es reunirà aquest divendres amb els serveis secrets nord-americans per parlar de l' espionatge rus. La trobada es produeix un dia després que el cap de la Intel·ligència Nacional dels EUA, James Clapper, comparegués davant el Senat i insistís en què Rússia era responsable dels atacs cibernètics que van voler interferir en les eleccions nord-americanes del passat 8 de novembre. Clapper no es va referir directament a Trump però va censurar que algú pogués dubtar dels informes presentats per la CIA i l'FBI sobre l'autoria del pirateig. El cap del servei d'intel·ligència censura Trump

El líder republicà ha posat en dubte en nombroses ocasions la versió de les agències de seguretat del país i considera que no hi ha proves que demostrin que Moscou va provar de beneficiar-lo hackejant servidors del Partit Demòcrata i filtrant informació sobre Hillary Clinton a Wikileaks.

The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de gener de 2017

Precisament d'això es queixava dijous en un tuit. "El Comitè Nacional del Partit Demòcrata no deixarà que l'FBI revisi la informació dels seus ordinadors després que aquests hagin sigut suposadament atacats per Rússia...", diu el missatge. I en un altra piulada es demana com pot ser que estiguin tan segurs del pirateig si mai s'han examinat els servidors.

So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de gener de 2017

Twitter és l'eina que va servir el magnat per fer declaracions incendiàries, amenaçar empreses o insultar els seus contrincants des que va ser escollit president, ja que no ha oferit cap roda de premsa ni ha concedit cap entrevista.

" Madura, Donald. Madura. Ha arribat el moment de ser un adult. Ets el president. Has de fer alguna cosa", va dir ahir el vicepresident sortint, Joe Biden, en una entrevista amb la televisió pública.

Biden també va dir que creu que és un "despropósit" que Trumpno es refiï del que diuen les agències de seguretat del país, que estaran sota les seves ordres a partir del 20 de gener, quan sigui nomenat president.