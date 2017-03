May ofereix un to conciliador a la Unió després d'haver endegat el Brexit

El rellotge del compte enrere per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) ja és en marxa. En un històric discurs de no més de deu minuts que posa fi a 44 anys de pertinença, Theresa May ha comunicat aquest migdia a la Cambra dels Comuns que l'ambaixador britànic a Brussel.les, sir Tim Barrow, ha lliurat a les 13.27, hora de Catalunya, la carta de sis pàgines en què informa al president del Consell Europeu, Donald Tusk, de la intenció de Londres d’abandonar la Unió com a conseqüència de la decisió presa en el referèndum del 23 de juny de l’any passat. "No hi ha marxa enrere" d'aquest moment, ha dit May als Comuns. A continuació, amb molt d'optimisme, la 'premier' ha assegurat que "al davant del Regne Unit es presenta una oportunitat única per construir un país més fort, més just i més obert que mai".

Lluny d’aquest to emfàtic, Donal Tusk n’ha emprat un altre: "No hi ha cap raó per dir que aquest és un dia feliç, ni aquí ni a Londres. No pretenc que sigui un dia feliç per mi tampoc. Però el Brexit ha provocat que la comunitat dels 27 estiguem més determinats i units davant les difícils negociacions que hi ha al davant. No hi ha res a guanyar en aquest procés, per cap de les dues parts. El nostre objectiu és clar: reduir al mínim el cost per als nostres ciutadans i per a les nostres empreses", ha dit en una breu compareixença a Brussel·les, poc després de rebre Barrow.

Les paraules de May als Comuns, calculadament ambigües, han tingut un doble destinatari: d’una banda, els ciutadans del Regne Unit; d’una altra, les cancelleries dels futurs ex socis, amb què, a partir d’ara haurà de mantenir un màxim de dos anys de titàniques i molt complexes negociacions per fer efectiu el Brexit. En qualsevol cas, ha assegurat que vol una sortida "harmònica i ordenada". La carta referma especialment que el Rege Unit "abandona la Unió Europea però no Europa i [que] volem seguir sent socis i aliats compromesos amb els nostres amics a través del continent”.

May ha demanat als britànics " unitat" en un moment que ha qualificat d'" històric i transcendental". I també ha assegurat que fa front a les negociacions que comencen intentant que impliquin " la mínima disrupció possible" tant per al Regne Unit com per a la UE, amb què voldria establir una " nova, especial i profunda associació". Amb tot, ha reconegut que sortir-ne tindrà " conseqüències" per al país. Potser una insinuació que Downing Street està obert a acceptar una factura pel divorci, un dels afers més cantelluts del procés que s'obre.

En termes generals, May ha emprat un to molt més conciliador que en anteriors ocasions, quan pretenia acontentar els brexiters més radicals amb amenaces molt grandiloqüents. Ni rastre, doncs, del que va dir a mitjans de gener, quan va assegurar que " un no acord és millor que un mal acord". Amb tot, sí que en fa esment a la carta quan assegura que " si deixem la UE sense un acord, la posició per defecte seria que hem de negociar amb els termes de l' Organització Mundial del Comerç".

After nine months the UK has delivered. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2017

La 'premier' també ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador a Escòcia en assegurar que "arran de la repatriació de poders, les administracions retornades podrien gaudir de significatius increments de poder". Londres, però, considerarà quins en pot transferir i quins reservar-se’n. La promesa de futur no sembla que, a hores d'ara, pugui satisfer les aspiracions de celebrar un segon referèndum a Escòcia quan els termes de l'acord sobre el Brexit sigui clars, entre la tardor del 2018 i la primavera del 2019, i a què ahir va donar suport la majoria del parlament d’Edimburg, amb el suport del Partit Nacional Escocès (SNP) i dels Verds.

Sobre aquest punt, el cap de l'SNP a Westminster, Angus Robertson, ha replicat May després del seu discurs que "si continua amb la seva intransigència, haurà de fer front a la independència d'Escòcia" més d'hora que tard.

El futur dels comunitaris

El contingut de la carta enviada per May a Tusk estableix quines són les prioritats de Londres per obrir la negociació. Amb l'objectiu d'aconseguir una fructífera col·laboració "creiem que és necessari acordar els termes de la nostra futura associació al costat dels de la nostra sortida". Això és, negociar la factura de les obligacions adquirides per Londres al mateix temps que es posen les bases d'un nou acord comercial. Un nou acord que May ha ratificat que suposa la sortida del mercat únic i de la unió duanera europea. La raó bàsica és la no acceptació del lliure moviment de persones. El nou estatus també suposarà la fi de la supremació de la Cort Europea de Justícia sobre els tribunals britànics.

Una altra exemple del to conciliador ha estat el que ha dit i el que no ha dit sobre els ciutadans de la Unió que viuen al Regne Unit i que són, a hores d’ara, al voltant dels 3.3 milions de persones. Perquè la premier ha assegurat que "els propers mesos vaig a representar a totes les persones del Regne Unit […] i sí, també els ciutadans de la UE que han fet d’aquest país la seva llar". I ha afegit: “És la meva ferma determinació aconseguir l’oferta més adequada per a cada persona" que hi viu.

Sobre aquest punt, el ministre del Tresor, Philipe Hammond, havia assegurat al matí, a la BBC, que durant el període de dos anys fins al cessament efectiu de la pertinença a la UE, es permetrà als nou arribats des de la UE establir-se al Regne Unit i gaudir dels drets de què fins ara s’han beneficiat els que ja hi són.