Dos nous detinguts en relació a l'atemptat de Manchester

La policia britànica ha detingut aquesta matinada dos homes de 20 i 22 anys en relació a l'atemptat que dilluns passat va deixar 22 morts al pavelló del Manchester Arena.

En l'opearció s'ha desallotjat la zona de Moss Side, al nord de Manchester. La policia ha registrat varis habitatges, i per entrar al pis on s'han produït les últimes detencions ha hagut de realitzar una explosió controlada.

Els investigadors interroguen aquest dissabte onze sospitosos en relació a l'atemptat, entre ells el germà gran de l'autor de la massacre, Ismail Abedi, de 23 anys, que va ser detingut dimarts. Un noi de 16 anys i una dona de 34 que estaven arrestats han sortit en llibertat sense càrrecs.

A més a més dels detinguts al Regne Unit, a Líbia han estat arrestats un altre germà de l'assassí, Hasim, de vint anys, i el seu pare, Ramadan Abedi. Del pare, es sospita que va pertànyer al Grup Islàmic de Combat Libi, una organització vinculada a la xarxa d'Al Qaida que el 2011 va participar a les revoltes contra Gadafi. Alguns dels militants d'aquest grup suposadament van viure durant anys refugiats al Regne Unit.

Per altra banda, la primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat que, per recomanació de les forces de seguretat de l'Estat, el govern ha rebaixat el nivell d'alerta terrorista de crític -el més alt, que vol dir que hi pot haver un atac imminent- a greu, que implica un atemptat porbable.