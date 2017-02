Downing Street tem un nou referèndum escocès arran del Brexit

Downing Street tem que l'inici formal del Brexit sigui l'excusa idònia perquè la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, faci una crida per obligar Londres a acceptar la celebració d’un nou referèndum d’independència. Així ho creuen fonts governamentals del més alt nivell, segons que informava avui 'The Times' en la seva edició impresa.

El tret de sortida de la demanda del nou plebiscit podria explicitar-se durant el congrés de primavera del Partit Nacional Escocès (SNP), que tindrà lloc els propers 17 i 18 de març, a Aberdeen. Aquestes dates gairebé coincidiran en el temps, llevat de sorpresa majúscula, amb l'aprovació de la llei del Brexit, actualment en procés d'escrutini a la cambra dels Lords. Theresa May, 'premier' britànica, té la intenció de comunicar oficialment a Brussel·les que endega les negociacions de divorci abans de finals de març.

Des que el Brexit va ser sancionat pels britànics el 23 de juny del 2016, Sturgeon ha manifestat que el que es coneix com a ' indyref2' és, de nou, una opció "damunt de la taula". Els escocesos van refusar el Brexit pel 62% de vots, encara que es veuen arrossegats fora de la UE, i fins i tot es poden veure també fora del mercat únic en funció dels acords finals, pels resultats globals del Regne Unit, 51,9% a 48,1.

La situació per a la líder independentista és prou incòmoda, perquè malgrat el Brexit les enquestes continuen mostrant una resistència dels escocesos a la secessió del Regne Unit. Amb tot, i segons la informació difosa pel 'Times', un conseller del govern de l’SNP assegura que Sturgeon està pràcticament arraconada per la seves pròpies declaracions. Des d’aquest punt de vista, " la [invocació de] l’article 50 és pràcticament la seva darrera oportunitat. Si no és ara, no en tindrà cap altra fins al final de les negociacions".

Davant de la possible demanda de referèndum, la inclinació natural de Theresa May seria negar la transferència dels poders del parlament de Westminster al de Holyrood perquè la consulta fos legal i vinculant. Però els assessors de la 'premier' li han assegurat que si ho fes, situaria el Regne Unit a un pas d'una crisi constitucional sense precedents. Havent acceptat un cop la sobirania d'Escòcia, negar-l'hi ara seria quasi suïcida. A més, Downing Street creu que Sturgeon aprofitaria aquest hipotètic bloqueig, i una possible crisi a Irlanda del Nord si republicans i unionistes no formen govern després de les eleccions de demà passat, per cridar l’atenció sobre els perills per a la devolució de poders que suposaria el govern May, tractant així d’atiar el sentiment independentista. Si hi ha demanda de referèndum, doncs, l'estratègia de Londres seria dilatar el procés el màxim i concedir-lo perquè tingués lloc després del Brexit. Així els escocesos haurien de votar un cop fora de la Unió i, en tot cas, amb la perspectiva de restar-ne a la cua d’entrada en cas de sí a la independència.

El proper mes de maig és vist com a fonamental en l'escenari polític escocès, en tant que hi ha eleccions locals. Theresa May cridarà el proper divendres als votants conservadors, durant el congrés dels 'tories' al nord de la frontera, a mostrar que no hi ha desig d'independencia expressant-ho clarament a les urnes.