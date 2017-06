Dues Rússies xoquen al centre de Moscou

La festa del Dia de Rússia, que se celebra el 12 de juny per commemorar la declaració de sobirania del 1990 de la República Socialista Soviètica Federativa de Rússia, va acabar ahir a Moscou amb més de 700 detinguts, que havien desafiat el poder amb una marxa contra la corrupció.

El cèntric carrer Tverskaia va quedar tallat i bloquejat a l’altura de la plaça Púixkinskaia per un fort desplegament policial, amb furgonetes i camions inclosos.

En una banda hi havia els escenaris del festival Els temps i les èpoques. Història de les victòries de Rússia, un projecte de reconstrucció històrica en què s’exalten moments importants, com la Guerra de Crimea del 1854 i la Segona Guerra Mundial. Vladímir Putin, en el seu discurs d’ahir, també va apel·lar al patriotisme i a la unitat.

A l’altra banda de la plaça, una marxa no autoritzada contra la corrupció, organitzada per Aleksei Navalni, l’advocat i líder opositor que vol fer ombra a Putin a les eleccions presidencials del 2018.

Del festival arribava la lletra d’una cançó que deia “Rússia, la nostra potència sagrada”, i de l’altra banda els crits de “Vergonya, vergonya!” cada vegada que els antiavalots detenien d’entre la multitud algú que havia pronunciat alguna consigna contra el poder o havia tret algun cartell reivindicatiu. A mesura que anava passant el temps, els arrestos s’anaven fent més arbitraris i violents. I per sobre de la plaça, el so ensordidor d’un helicòpter que molestava els uns i els altres.

L’Ajuntament de Moscou havia autoritzat el míting contra la corrupció organitzat per Navalni a l’avinguda Sàkharov, però a última hora l’opositor el va cancel·lar al·legant que cap empresa de megafonia havia volgut proporcionar-los el so i va fer una crida a “sortir a passejar” pel carrer Tverskaia.

“És un caprici de Navalni. La gent protesta pels seus problemes, no a favor d’ell. No tothom està disposat a sumar-s’hi quan sap que té moltes probabilitats de ser detingut”, explicava a l’ARA el defensor dels drets humans Lev Ponomariov. Aquest activista sí que va anar a l’avinguda Sàkharov a donar suport a les prop de 3.000 persones que, sense Aleksei Navalni, protestaven contra la llei de la renovació que s’aprovarà aquesta setmana a la Duma, i que legalitzarà l’enderrocament de milers d’habitatges de finals dels anys 1950 en un programa molt polèmic en el qual els seus detractors només veuen una operació d’especulació de terrenys.

“L’objectiu de la decisió de Navalni de canviar el lloc de la protesta és que hi hagi molts detinguts per alimentar la seva popularitat”, explicava el Mikhaïl, un jove historiador que creu que ara Navalni és l’únic que pot donar una mica de guerra a Putin. Un missatge a última hora del matí a la pàgina de Twitter de Navalni deia: “Hola, soc Iúlia Navàlnaia. Bona festa a tots. Han detingut l’Aleksei a la porta de casa. M’ha demanat que digui que no hi ha canvi de plans: Tverskaia”, escrivia la dona de l’opositor rus en referència al seu marit i el lloc de la convocatòria.

L’anterior convocatòria del 26 de març del Fons de Lluita contra la Corrupció de Navalni va ser un èxit de participació. La novetat d’aquestes dues protestes ha sigut l’aparició d’un nou contingent d’opositors: adolescents que sempre han viscut sota el poder de Putin i que s’informen a través de les xarxes socials i no de les televisions controlades per l’estat, i a qui Navalni ha sabut atreure.

“Els nostres pares són apolítics i no els agrada que sortim a manifestar-nos”, explicaven ahir un grupet de joves de 17 anys que participaven en el “passeig opositor”. “Van créixer quan l’URSS ja s’estava desintegrant, van patir molt la dissolució i s’han acostumat a Putin, diuen que va treure el país de la crisi dels anys 1990 i que no hi ha cap alternativa”, explicava el Viatxeslav. “Però això no és veritat, diuen que és mèrit de Putin però en realitat va ser el petroli que va pujar de preu”, apuntava el Ramaz. “No es pot dir res, no es pot criticar el poder, això no pot ser normal. Viure d’aquesta manera no crec que sigui un bon futur”, sentenciava l’Ivan.

Segons fonts policials, a Moscou unes 5.000 persones van secundar la convocatòria de Navalni, que es va reproduir en desenes de ciutats de Rússia. A Sant Petersburg hi va haver uns 900 detinguts, segons el portal de supervisió de les detencions OVD Info.