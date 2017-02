Dues dones formalment acusades per l'assassinat de Kim Jong-nam

La fiscalia de Malàisia acusarà la indonèsia Siti Aisha i la vietnamita Doan Thi Huong, les dues dones detingudes el passat 3 de febrer per la mort de Kim Jong-nam, el germanastre del president de Corea del Nord, Kim Jong-un. Les sospitoses van ser retingudes a l'aeroport de Kuala Lumpur, a Malàisia, on haurien aplicat a la cara del nord-coreà l'agent nerviós VX, que va causar la seva mort minuts després.

Avui expira el termini de detenció preventiva per a totes dues dones, i és demà dimecres quan compareixeran davant d'un tribunal per ser imputades, segons ha relatat el fiscal general malaisi Mohamed Apandi Ali.

La policia de Malàisia encara manté sota custòdia un químic nord-coreà, que compareixerà davant dels tribunals el divendres, quan expira la seva detenció preventiva. Tanmateix, segueix investigant l'atac contra Kim Jong-nam. De moment, les autoritats reclamen quatre nord-coreans, que acusen d'haver planejat l'assassinat, i han demanat interrogar un diplomàtic de l'ambaixada nord-coreana a Kuala Lumpur i un treballador de l'aerolínia estatal, que suposadament van ser vistos amb els altres sospitosos abans que fugissin del país. Segons Corea del Sud, aquests quatre personatges identificats serien espies nord-coreans.

Ara per ara, Kim Jong-nam no ha estat identificat formalment des de Malàisia, on esperen que algun familiar reclami la víctima per comprovar-ne l'ADN.