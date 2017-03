Dura derrota per a Donald Trump amb la reforma sanitària

Vot cancel·lat avui a la cambra de representants dels EUA sobre el nou pla sanitari que preveia substituir l'actual llei de salut impulsada per l'ex-president Barack Obama. Fonts del congrés informaven aquest divendres que el president no ha aconseguit els vots necessaris per la seva aprovació i la votació ha estat anul·lada "in extremis". Aquest és un dur revés per Trump, que havia liderat la batalla contra l'Obamacare i que no ha aconseguit convèncer el nucli dur de les seves pròpies files republicanes.

Se la va jugar a un tot o res i ha perdut estrepitosament . El president dels Estats Units, Donald Trump, va patir ahir una derrota legislativa dura i humiliant que posa en dubte la seva capacitat de liderar i fa perillar la seva agenda. El seu suposat “art” per la negociació, del qual va presumir tant durant la campanya electoral, ha quedat molt tocat.

Trump va pressionar per aconseguir una nova llei amb mítings, amenaces i tuits. Però la seva estratègia va fracassar. I el seu ultimàtum als republicans la nit abans perquè aprovessin la seva reforma sanitària o es quedessin amb Obamacare només ha servit per revelar la seva impotència en un Washington molt polaritzat.

La gran majoria dels membres del Freedom Caucus, un grup de l’ala ultradretana del Partit Republicà sorgit després de l’auge del Tea Party, ha mantingut la seva oposició a la llei sanitària del president perquè consideren que és un Obamacare light. I ho han fet malgrat les concessions que els oferia Trump per obtenir el seu suport.

La proposta republicana, impulsada pel líder de la Cambra de Representants, Paul Ryan, amb el suport del president, buscava canviar el sistema de subsidis actual per ajudar la gent a comprar assegurances mèdiques per un de crèdits fiscals. I preservava dues mesures populars de la reforma d’Obama: la prohibició a les companyies de negar cobertura a persones amb malalties i la possibilitat que les famílies puguin mantenir els seus fills a la seva assegurança fins als 26 anys.

Ryan –que va decidir suspendre el vot després de parlar amb Trump a la Casa Blanca– va explicar als seus col·legues republicans, en una reunió a porta tancada, que no hi havia plans per tornar intentar la derogació d’Obamacare en un futur pròxim.Des que es va implementar, l'any 2010, el pla sanitari de l'ex-president Obama era motiu unió entre els republicans. Avui, el mateix pla divideix el partit de Trump entre els que troben la reforma proposada massa tova i els que la consideren un error.