Duterte amenaça a ampliar la llei marcial a tot Filipines

El president de les Filipines, Rodrigo Duterte, ha anunciat aquest dimecres que no descarta prolongar indefinidament la llei marcial a l'illa filipina de Mindanao i fins i tot ampliar-la a tot el país en cas que s'expandeixi l'amenaça jihadista.

A Mindanao, illa situada al sud de les Filipines, va activar-se la mesura extraordinària dimarts a la nit, després que la ciutat de Marawi patís un atac del Grup Maute -una organització armada sorgida el 2012 que és afí a l'Estat Islàmic- que va acabar amb tres morts i més d'una desena de ferits. En conèixer els fets, el president filipí, que estava de visita oficial a Rússia, va decidir declarar la llei marcial i tornar a la capital, Manila, on va afirmar que "li faria feliç" suspendre la mesura en una setmana si la situació s'estabilitzava.

De totes maneres, Duterte ja ha matisat que la mesura extraordinària es perpetuarà a l'illa meridional fins que "la policia i els militars diguin que tot s'ha estabilitzat" i ha afegit que "si necessita els cinc anys del seu mandat per aconseguir-ho, la mantindria fins aleshores". La Constitució filipina permet aplicar la llei marcial durant un màxim de 60 dies i el Congrés és l'únic amb potestat per prolongar-la.

540x306 El president de les Filipines, Rodrigo Duterte, explica la seva intenció d'ampliar la llei marcial / MARK R. CRISTINO / EFE El president de les Filipines, Rodrigo Duterte, explica la seva intenció d'ampliar la llei marcial / MARK R. CRISTINO / EFE

La mesura podria acabar afectant el conjunt de les Filipines. Duterte ha assegurat que, en cas que es confirmi que l'Estat Islàmic s'ha establert a l'illa més poblada del país, Luzon, on hi ha Manila, o a Visayas, les illes centrals, l'estendria a tot el territori "per protegir els ciutadans".

El Grup Maute, jihadista, va escampar el pànic ahir dimarts a la ciutat de Marawi, on va capturar diversos ostatges, va apropiar-se d'un hospital i va calar foc en una església, un col·legi i la presó. Com a conseqüència, van morir tres soldats de l'exèrcit i van evacuar-se milers de persones.

Rodrigo Duterte és el tercer president de les Filipines que recorre a la llei marcial per sufocar un conflicte intern. Els precedents són Gloria Macapagal-Arroyo (2001-10), que va aplicar-la durant set dies com a resposta a una lluita oberta entre dos clans rivals, i Ferdinand Marcos (1965-86), que va declarar-la per contenir la rebel·lió comunista i va mantenir-la durant gairebé una dècada.

El president de les Filipines, en els darrers mesos, està intensificant les seves relacions amb la Xina i altres països com Rússia, on ahir va reunir-se amb el president rus, Vladímir Putin. Fa uns dies, però, va donar llargues a Donald Trump, quan el president nord-americà va convidar-lo a la Casa Blanca.